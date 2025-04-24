«Пришло время сказать «Да»: Трамп утверждает, что договорился с Путиным и подгоняет Зеленского

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Невзирая на срыв встречи в Лондоне и вчерашний демарш Владимира Зеленского, вытащившего на свет подписанную еще при первом сроке Дональда Трампа тогдашним госсекретарем США Майком Помпео «Крымскую декларацию», сегодняшний Трамп преисполнен неожиданным оптимизмом относительно перспектив финализации мирной сделки с Россией.

«После ожесточенного спора между Вашингтоном и Киевом о будущем статусе Крыма президент США Трамп неожиданно заявил, что с Путиным был достигнут прорыв и Россия готова к мирному соглашению, а вот договориться с Зеленским оказалось сложнее, чем ожидалось», – сообщает n-tv

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«Я думаю, что Россия готова, И я думаю, что мы достигли соглашения с Россией. Теперь мы должны договориться с Зеленским. Я думал, что с Зеленским будет легче договориться. Пока это сложнее… Но я думаю, что мы имеем дело с обеими сторонами. Я надеюсь, что они это сделают, потому что я хочу спасти ситуацию, и, как вы знаете, мы потратили много денег, но речь идет о судьбах многих людей», – заявил Трамп на брифинге в Овальном кабинете Белого дома.

Несколькими часами ранее пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп не выдвигал Зеленскому ультиматум, но его терпение на исходе. Президент, по ее словам, разочарован тем, как медленно продвигаются переговоры. Она также сказала, что Зеленский, похоже, «движется в неправильном направлении», и «пытается вести разбирательства по поводу мирных переговоров в прессе, а это неприемлемо для президента».

На встрече по Украине в Лондоне дипломаты говорили о нескольких препятствиях, в том числе о статусе Крыма. Украина категорически отвергла идею признания российского статуса полуострова.

Трамп уклонился от ответа на вопрос о Крыме и объяснил, что у него «нет фаворитов» в украинском конфликте, и он лишь хочет, чтобы все прекратилось.

Тем временем Зеленский опубликовал ссылку на заявление от 25 июля 2018 года, которое подписал госсекретарь США Майк Помпео. В нем, в частности, говорится, что США «отвергают попытку России аннексировать Крым».

«Владимир Зеленский на первой полосе The Wall Street Journal хвастается, что «Украина юридически не признает оккупацию Крыма. Здесь не о чем говорить». Это заявление очень вредно для мирных переговоров с Россией, поскольку Крым был потерян много лет назад под эгидой президента Барака Хусейна Обамы и даже не является предметом обсуждения. Никто не просит Зеленского признать Крым русской территорией, но если он хочет Крым, то почему за него не боролись одиннадцать лет назад, когда он был передан России без единого выстрела? Именно из-за таких подстрекательских заявлений, как у Зеленского, так трудно урегулировать эту войну. Ему нечем хвастаться! Ситуация для Зеленского ужасная – он может получить мир или воевать еще три года, прежде чем потерять всю страну», – возмутился на это Трамп.

Тем временем, CNN утверждает, что США все еще добиваются заключения мирного соглашения между Россией и Украиной до 100 дней президентства Трампа, то есть, до 30 апреля.

«В настоящее время много всего решается, но ясно одно: США настаивают на заключении сделки в течение 100 дней», — цитирует CNN слова неназванного еврочиновника.

Предложение США о прекращении войны включает в себя признание контроля России над Крымом, на что Киев, как неоднократно подчеркивал Зеленский, не пойдет.

«Трудно представить (Крым) в какой-либо сделке в каком-то ином статусе, что сейчас. Но для Зеленского это явно сложно», — сказал чиновник в интервью CNN.

“Очевидная нервозность США может свидетельствовать о том, что украинская позиция не совпадает с тем, что представители Вашингтона до сих пор договаривались с россиянами” , — подчеркнул собеседник журналистов.

Ряд западных медиа опубликовали накануне материалы, говорящие о желании представителей США требовать на переговорах в Лондоне юридического признания Украиной российского статуса Крыма и неформального признания статуса Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Очевидно, с этими предложениями спецпосланник Трампа Стив Уиткофф поедет в эту пятницу в Москву, что подтвердил Белый дом.