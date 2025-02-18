Принято решение не делать Севастополь «резиновым»

Катя Добрина.  
18.02.2025 19:59
  (Мск) , Севастополь
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Водоснабжение, Демография, Дзен, Крым, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Строительство


Ожидаемая численность населения Севастополя через 20 лет коррелировалась с наличием водных ресурсов, поэтому от статуса города-миллионника Севастополю пришлось отказаться, ориентируясь на 800 тысяч к 2046 году.

Об этом представляя Генплан города в Заксобрании заявил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ожидаемая численность населения Севастополя через 20 лет коррелировалась с наличием водных ресурсов, поэтому от...

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«При обсуждении звучал 1 миллион, чтобы Севастополь стал городом-миллионником, что даёт много дополнительных преимуществ в работе с федеральным центром. Но сегодня мы на эту цифру в Генплане не смогли замахнуться, прежде всего, из-за естественных ограничений.

Был период, когда мы серьёзно обсуждали с коллегами из Республики Крым и федеральным центром, вернуться к советской схеме водообеспечения из Межгорного водохранилища, особенно для будущего развития Северной стороны. Сегодня этот проект откладывается на неопределённую перспективу, хотя уже планировалось выделение денег на его восстановление.

Днепровский водовод есть, и труба, которая соединяет Севастополь с Межгорным водохранилищем. Но 800 тысяч – это такая консервативная цифра, с которой имеющиеся у нас источники водоснабжения должны справиться», – отметил губернатор.

По его словам, за 10 лет население Севастополя выросло вдвое, и эта тенденция сохранится в дальнейшем, но уже в рамках контролируемой ситуации. В том числе и по развитию сектора индивидуальной застройки, чтобы не множить проблемы Фиолента, где дачные поселки превратились в городские, но без электроподстанций, дорог, систем водоподачи и водоотведения.

«Возможно, и я очень на это рассчитываю, что начнётся не экстенсивное расширение, а качественный рост, когда будут выкупаться заброшенные старые домовладения и будет внутреннее качественное развитие.

По значительной части территорий мы застройку запрещаем, упорядочиваем жилищное строительство. Определили зоны комплексного развития территорий, где строительство будет идти только с обязательствами возведения социальной инфраструктуры», – подытожил Развожаев.

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