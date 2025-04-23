Примирение народов после СВО займет поколения – Коц
В ближайшей перспективе примирение Украины и России, хотя у русских нет вражды к украинцам.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мне кажется, что это не в годах надо все-таки исчислять, а в поколениях. Просто для понимания трагедии между нашими народами надо посмотреть на кладбища. Я думаю, что с нашей стороны все-таки, ну и тем более при нашей победе, у нас как-то быстро пройдет к ним вот это отношение негативное. У нас в принципе его до СВО-то и не было, да. Нас 30 лет не кормили украинофобской пропагандой.
У нас самое там, что зазорное было, это анекдоты про хохлов – это вот самое, на что они могли обидеться. А их 30 лет готовили ко всему этому. Меня также спрашивали, почему они пытают пленных, а мы не пытаем их – ну потому что нас расчеловечивали 30 лет в их глазах, и они не считают противника за человека, и могут делать с ним, что хотят, вот у них, конечно, это всё сидит», – заявил Коц.
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