Примирение народов после СВО займет поколения – Коц

Анатолий Лапин.  
23.04.2025 12:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 370
 
Дзен, Общество, Россия, Русофобия, Украина


В ближайшей перспективе примирение Украины и России, хотя у русских нет вражды к украинцам.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил российский военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В ближайшей перспективе примирение Украины и России, хотя у русских нет вражды к украинцам. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мне кажется, что это не в годах надо все-таки исчислять, а в поколениях. Просто для понимания трагедии между нашими народами надо посмотреть на кладбища. Я думаю, что с нашей стороны все-таки, ну и тем более при нашей победе, у нас как-то быстро пройдет к ним вот это отношение негативное. У нас в принципе его до СВО-то и не было, да. Нас 30 лет не кормили украинофобской пропагандой.

У нас самое там, что зазорное было, это анекдоты про хохлов – это вот самое, на что они могли обидеться. А их 30 лет готовили ко всему этому. Меня также спрашивали, почему они пытают пленных, а мы не пытаем их – ну потому что нас расчеловечивали 30 лет в их глазах, и они не считают противника за человека, и могут делать с ним, что хотят, вот у них, конечно, это всё сидит», – заявил Коц.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить