«Прекращение боевых действий не приведёт к миру – только до последнего украинца!» – Макфол
Администрация Байдена сделала в 2022 году большую ошибку, что не пошла ва-банк и не завалила Украину всеми возможными видами вооружений.
Об этом в интервью иноагенту Юрию Дудю заявил скандально известный бывший посол США в России, отпетый русофоб Майкл Макфол, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вот, что я слышал от своих украинских друзей, в том числе от солдат. Их критика в адрес нас на Западе заключается в том, что мы представляем всё, как будто у них есть выбор, как будто, если они прекратят сражаться, наступит мир. А с их точки зрения, если они прекратят сражаться, Путин просто убьёт их, а потом убьёт ещё больше людей, а потом захватит ещё больше территорий. Они считают, что мы наивны, если думаем, что будто прекращение боевых действий приведёт к миру. И я, в общем-то, склонен с ними согласиться.
Я с Путиным не был близко знаком, но всё, что он говорит – недавно он сказал, что вся Украина наша, он говорит, что украинцы – это не настоящий народ, а просто русские с акцентом. Он действительно верит, что его историческая миссия вернуть эти земли. Поэтому, по моему ощущению, если попытаться договориться о мире, он не заинтересован в этом», – вещал Макфол.
Дудь озвучил другое распространённое мнение в адрес США, дескать, «либо помогайте по-настоящему, либо перестаньте подталкивать Украину сражаться до последнего украинца».
«Мы, США и администрация Байдена, в начале войны допустили большую ошибку. Мы должны были пойти ва-банк сразу, дать всё оружие тогда, а не так, как поставляем его сейчас. И когда ВС РФ были в отступлении осенью 2022 года, мы должны были использовать этот момент полностью. Это была огромная ошибка, потому что теперь они окопались, теперь их гораздо труднее сдвинуть с места», – сокрушался, на что-то еще надеясь, американец.
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