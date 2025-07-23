Администрация Байдена сделала в 2022 году большую ошибку, что не пошла ва-банк и не завалила Украину всеми возможными видами вооружений.

Об этом в интервью иноагенту Юрию Дудю заявил скандально известный бывший посол США в России, отпетый русофоб Майкл Макфол, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот, что я слышал от своих украинских друзей, в том числе от солдат. Их критика в адрес нас на Западе заключается в том, что мы представляем всё, как будто у них есть выбор, как будто, если они прекратят сражаться, наступит мир. А с их точки зрения, если они прекратят сражаться, Путин просто убьёт их, а потом убьёт ещё больше людей, а потом захватит ещё больше территорий. Они считают, что мы наивны, если думаем, что будто прекращение боевых действий приведёт к миру. И я, в общем-то, склонен с ними согласиться. Я с Путиным не был близко знаком, но всё, что он говорит – недавно он сказал, что вся Украина наша, он говорит, что украинцы – это не настоящий народ, а просто русские с акцентом. Он действительно верит, что его историческая миссия вернуть эти земли. Поэтому, по моему ощущению, если попытаться договориться о мире, он не заинтересован в этом», – вещал Макфол.

Дудь озвучил другое распространённое мнение в адрес США, дескать, «либо помогайте по-настоящему, либо перестаньте подталкивать Украину сражаться до последнего украинца».