Предательство Сербии в ООН: крайним сделали министра иностранных дел

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Вице-премьер Сербии Александр Вулин обвинил главу МИД страны Марко Джурича в том, что тот проголосовал за антироссийскую резолюцию Генассамблеи ООН, против которой отдали голоса даже США и Израиль.

В то же время сербские оппозиционные политики отпраздновали годовщину СВО, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сербия проголосовала за европейскую резолюцию, осуждающую Россию за войну, которую даже Америка больше не осуждает. Благодаря Александру Вучичу Сербия – единственная страна в Европе, которая не ввела санкции против России, и сегодняшнего позора не должно было случиться. Представители Сербии в Организации Объединённых Наций своим голосованием опозорили нас и поставили в неловкое положение. Я не верю в ошибку, потому что нет ни одного серба, который не подумал бы дважды, прежде чем проголосовать против России, нашего единственного исторически неизменного союзника. Я не верю в ошибку, но верю, что это было предательство», – прокомментировал Вулин Голосование Сербии в ООН.

Он добавил, что министр иностранных дел Марко Джурич должен взять на себя ответственность за нанесенный Сербии позор и понести «политические последствия».

В свою очередь, главред издания «Нова српска политичка мисао» (Новая сербская политическая мысль) Джордже Вукадинович отметил, что три последние года Сербия рутинно голосует за подобные, «и даже хуже», антироссийские и проукраинские резолюции в ООН, и особенно за различные региональные «инициативы» («ЕС-Украина-Западные Балканы» и тому подобное).

«Так называемые «русофилы» у власти молчали как рыбы, русские делали вид, что ничего не замечают, а часть прозападно настроенной общественности это приветствовала. Ну, а теперь «прогрессивная группа» (представители правящей Сербской прогрессивной партии – ред.) переиграла – и упустила из виду такую ​​«мелочь», как то, что Америка изменила свою позицию и отношение к этой резолюции, а кто-то в Москве (наконец-то?) приложил палец ко лбу и подытожил все предательства, обманы и квазипатриотическую ложь Вучича. И теперь вот паника и горячка», – отметил журналист.

В то же время, пока в ООН делегация Сербии готовилась к предательскому голосованию, сербское консервативное движение «Наши» в честь 23 февраля и начала СВО провело праздничную прогулку по Дунаю под русскими флагами.

«Этой акцией мы ясно дали понять, что Сербия никогда не откажется от России, своего многовекового друга и защитника, и что мы никогда не позволим западным державам втянуть сербский народ в свои темные геополитические игры», – прокомментировал мероприятие лидер движения «Наши» Иван Иванович.