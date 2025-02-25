Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские власти, зная о начале российской военной операции в феврале 2022-го, готовились к поражению.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-командующий ССО ВСУ, бывший замглавы администарции президента Украины генерал Сергей Кривонос.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Он рассказал, что за несколько дней до начала СВО принимал участие во встрече с военными атташе стран НАТО, которые предупредили, что Россия на днях начнет наступление.

«По их информации, правительство уряд планирует капитулировать. И нам сказали, согласны ли вы, господа, в случае капитуляции руководства страны начинать организовывать движение сопротивления русским оккупантам на территории Украины. Конечно, мы ответили да. И нам дали стопроцентные гарантии, что в случае таких событий народ Украины в необходимых количествах будет обеспечен оружием», – говорит Кривонос.

По его словам, при этом варианты наступления РФ для украинских военных – в отличие от власти – не были сюрпризом.

При этот генерал пафосно утверждает, что «украинский народ начал действовать по собственным планам».