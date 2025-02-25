Правительство Украины готовилось капитулировать после начала СВО – генерал ВСУ
Украинские власти, зная о начале российской военной операции в феврале 2022-го, готовились к поражению.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-командующий ССО ВСУ, бывший замглавы администарции президента Украины генерал Сергей Кривонос.
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Он рассказал, что за несколько дней до начала СВО принимал участие во встрече с военными атташе стран НАТО, которые предупредили, что Россия на днях начнет наступление.
«По их информации, правительство уряд планирует капитулировать. И нам сказали, согласны ли вы, господа, в случае капитуляции руководства страны начинать организовывать движение сопротивления русским оккупантам на территории Украины. Конечно, мы ответили да. И нам дали стопроцентные гарантии, что в случае таких событий народ Украины в необходимых количествах будет обеспечен оружием», – говорит Кривонос.
По его словам, при этом варианты наступления РФ для украинских военных – в отличие от власти – не были сюрпризом.
При этот генерал пафосно утверждает, что «украинский народ начал действовать по собственным планам».
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: