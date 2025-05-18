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Если киевское руководство продолжит игнорировать требования России, в течение пары лет ВСУ «с треском» проиграют на поле боя, а на остатках «незалежной» вспыхнет гражданская война.

Об этом в интервью блогеру Николаю Соболеву рассказал бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Могу предсказать судьбу Украины. Мы проигрываем с треском в течение полутора-двух лет. Мы впадаем в сочетание внутренней диктатуры с внутренней руиной, с атаманщиной, с разграблением, когда буквально будут останавливать машины, вытаскивать людей – и «атаманы» забирать машины. Будут одни герои Украины убивать других, будут ветеранские войны наёмников за землю, за власть, еще за что-нибудь. Где-то в 27-м это достигает пика с элементами гражданской войны. И 27-29 годы – Россия заходит второй раз», – предрекает Арестович.