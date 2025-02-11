Дезертирство в ВСУ приводит к потере боеспособности отдельных соединений. И чем больше «бусифицированных» с улицы, тем быстрее идет продвижение российской армии.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил эксперт Центра военно-политической журналистики, автор блога «Colonel Cassad» Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас у противника гораздо больше боеприпасов, чем это было ещё в начале осени. Перед уходом Байдена ВСУ снабдили боеприпасами, и сейчас их расходуют более активно. Единственная проблема ВСУ даже не люди, а мотивированные люди, которые готовы сражаться до упора. Таких не хватает. Увеличивается средний процент «бусифицированных», и в бригадах количество дезертиров достигает 1 тыс и более человек. В 153-й, 155-й, 157-й бригадах, которые готовились в Германии и во Франции дезертирство начинается ещё в Европе. Там бегут десятками, а уже на Украине – тысячами. Причём, это не наша пропаганда, как они говорят. Сами признают, что количество дезертиров продолжает неуклонно расти», – подчеркнул он.

По словам эксперта, это не означает, что ВСУ в скором времени развалятся. Но массовое бегство или дезертирство уже влияет на ситуацию на фронте.