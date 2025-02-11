Повальная бусификация оборачивается обрушением фронта на всё большем количестве участков – Рожин

Катя Добрина.  
11.02.2025 16:42
  (Мск) , Севастополь
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Сюжет дня, Украина


Дезертирство в ВСУ приводит к потере боеспособности отдельных соединений. И чем больше «бусифицированных» с улицы, тем быстрее идет продвижение российской армии.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил эксперт Центра военно-политической журналистики, автор блога «Colonel Cassad» Борис Рожин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Дезертирство в ВСУ приводит к потере боеспособности отдельных соединений. И чем больше «бусифицированных» с...

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«Сейчас у противника гораздо больше боеприпасов, чем это было ещё в начале осени. Перед уходом Байдена ВСУ снабдили боеприпасами, и сейчас их расходуют более активно. Единственная проблема ВСУ даже не люди, а мотивированные люди, которые готовы сражаться до упора. Таких не хватает.

Увеличивается средний процент «бусифицированных», и в бригадах количество дезертиров достигает 1 тыс и более человек. В 153-й, 155-й, 157-й бригадах, которые готовились в Германии и во Франции дезертирство начинается ещё в Европе. Там бегут десятками, а уже на Украине – тысячами. Причём, это не наша пропаганда, как они говорят. Сами признают, что количество дезертиров продолжает неуклонно расти», – подчеркнул он.

По словам эксперта, это не означает, что ВСУ в скором времени развалятся. Но массовое бегство или дезертирство уже влияет на ситуацию на фронте.

«Из-за одой такой истории мы спокойно заняли хорошо укреплённый пункт рядом с Красноармейском, который готовили к обороне: пехота, которая должна была его оборонять, ушла с позиций.

Точно так же был прорыв под Очеретино, где целая рота взяла и ушла. Получился «очеретинский прорыв», последствия которого противник не может устранить до сих пор. Это приводит к таким систематическим, локальным оперативным кризисам, которые создают проблемы для противника.

И дальше эта ситуация будет только усугубляться, потому что добровольцы на Украине закончились. Они сами это признают. И людей в армию сейчас могут набрать только насильно с улицы. И чем меньше будет мотивированных людей, тем менее устойчивыми будут становиться отдельные части и соединения противника», – подытожил Рожин.

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