Италия намерена отложить утверждение указа, который позволяет Риму продлить военные поставки на Украину на следующий год. Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом, ссылаясь на итальянские правительственные источники, сообщает агентство «Рейтер».

Задержка произошла на фоне напряженности внутри правого коалиционного правительства премьер-министра Джорджии Мелони:

«Мелони пообещала помогать Украине противостоять российской агрессии до конца, однако ее заместитель Маттео Сальвини, лидер партии «Лига», поставил под сомнение целесообразность дальнейшей поддержки… Критикуя помощь Украине, Сальвини сослался на коррупционный скандал , сотрясающий администрацию президента Украины Владимира Зеленского».

После начала СВО Италия направила на Украину 12 пакетов военной помощи, включая систему ПВО SAMP/T. Срок действия действующего указа истекает в конце года. После одобрения правительством новый указ вступит в силу немедленно, но должен быть ратифицирован парламентом в течение 60 дней.

Одновременно Папа Римский Лев XIV заявил, что роль Италии в урегулировании украинского конфликта «может быть очень важной».

