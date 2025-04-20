После войны украинские заробитчане повалят в Россию – украинский бизнесмен

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Поствоенная Украина, которая откажется от бандеровской идеологии, неминуемо начнёт восстанавливать отношения с Россией.

Об этом в эфире своего блога заявил эмигрировавший из Украины в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Имея с огромной ресурсной страной две тысячи километров границы, десять миллионов семей имеют родственников в России. Более того, ваш язык является однокоренным на 70%, история Советского Союза, история Российской империи. Вы не можете быть в контре с Российской Федерацией. Раны заживут, мёртвых похоронят, но будущие поколения будут искать экономические возможности сотрудничества. Потому что, ну как говорили римляне, деньги не пахнут. И в данной ситуации Россия будет всё-таки стараться и вкладывать деньги в Украину, и сотрудничать по поводу сбыта товаров на территории России. Заробитчане будут ездить в Москву, потому что у них (русских) попросту больше денег. И Украина, если станет нейтральной страной, то через какое-то время, лет через 10, у нас начнутся те же самые процессы, которые начались в Грузии. Через пару-тройку лет мы начнем двигаться в сторону России», – сказал Балашов.