После СВО российские траты на оборону ждет сокращение – Кашин

Идея президента США Дональда Трампа о сокращении вдвое оборонных расходов Москвы и Вашингтона нашла отклик у российского лидера Владимира Путина, назвавшего это «хорошей идеей».

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василия Каши считает такую реакцию вполне естественной, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил

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«Потому что в настоящее время на фоне продолжающейся спецоперации, доля военных расходов в российском ВВП уже приближается к 7% и ясно, что когда конфликт прекратится, расходы на оборону будут сокращаться. Они будут сокращаться не резко, а поэтапно, потому что надо будет ещё и восстановить израсходованные запасы вооружения и военной техники. Расходы будут сокращаться, но не дойдут до уровня 2021 года (примерно 2,8%). Они будут где-то около 3,5-4%. Действительно, мы через несколько лет после завершения СВО, если у нас не будет новой большой войны, спокойненько сократим наши военные расходы почти, наверное, в два раза. И это будет естественно. Это не будет каким-то ударом по нашей обороноспособности», – сказал Кашин в интервью «Московскому комсомольцу».

Что касается военных расходов США, то эксперт обращает внимание, что их самую большую часть составляют расходы на содержание сети из более, чем 600 военных баз по всему миру.

«На эту глобальную активность США тратят около половины бюджета, гораздо больше, чем они тратят, например, на закупки и разработку новой военной техники. То есть у США доля расходов на закупки, например, серийной военной техники составляет чуть более 20% военного бюджета. Это меньше, чем у России (по крайней мере, когда Россия раскрывала эти данные) и у Китая», – отмечает аналитик.

По его словам, если Трамп действительно начнёт активно закрывать военные базы США по всему миру, тогда действительно произойдёт довольно существенная экономия американских военных расходов», – отмечает аналитик.