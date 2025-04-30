Ещё в 2022 году действия российской армии отличались от того, что бравурно объявляла киевская пропаганда о небоеспособном противнике.

Об этом в эфире признанного иноагентом «Радио свобода» бывший советник известной как «доктор смерть» американки Ульяны Супрун, а ныне военный медик ВСУ Глеб Битюков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Где-то в 2023-м [понял, что отвоевать территории не выйдет], после неудачного контрнаступления, да. Но начало этого понимания у меня был в 2022-м после того, как закончилось наступление на Киев, я поехал под Бахмут. И я увидел, как воюет российская армия, и сам получил ранение, длительное время был на лечении. Я был удивлён. Тот нарратив о том, что российская армия не умеет воевать, и там какие-то непонятные люди в бушлатах едут на нас на грузовиках, он не соответствовал действительности. Они были хорошо подготовлены, там были разные подразделения, они прекрасно понимают, чего хотят достичь, и как это сделать. … Когда я всё это увидел в 2022 году, когда шло наступление на Бахмут, который не был «фортецей» (как и Покровск, и Авдеевка – это всё мифы про города-крепости), и я подумал – как мы собираемся защитить себя, если у нас нет координации? У нас приезжают мотобригады на пикапах с «Калашниковыми» – и это называется механизированная бригада. Чем мы пытаемся отбиться? И тогда я понял, что да – нам будет тяжело отвоевать свои территории», – вспоминает Битюков.