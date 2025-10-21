Пошла завершающая фаза: половина Покровска уже под русскими – украинский полковник

Игорь Шкапа.  
21.10.2025 17:26
  (Мск) , Киев
Российская армия близка к окончательному занятию Покровского (Красноармейского) укрепрайона ВСУ.

Об этом в беседе с киевской журналисткой Людмилой Немырей заявил обозреватель украинской военно-пропагандистской группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машовец.

«На Покровском направлении 2-я армия противника перешла к активным наступательным действиям. Половину Покровска они уже фактически заняли. Группы противника в южной части сумели закрепиться – район Шахтёрский, Солнечный, 1 Мая, Троянда. Тут уже везде есть противник, в том числе и закрепляющийся», – сказал полковник.

По его словам, сражение за Покровск вступило «в завершающую фазу».

«Потому что, насколько я понимаю, ВСУ пока не в состоянии остановить инфильтрацию, проникновение противника. То же самое они проделывают сейчас в районе Казацкого, Балагана [к востоку от входящего в агломерацию Димитрова (Мирнограда)]. Казацкое – это бывшее Московское. Они проникают уже в Мирноград. То есть, по сути, Покровский район обороны – противник очень близок к тому, чтобы его ликвидировать», – признает Машовец.

