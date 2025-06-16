«Посадка за посадкой!» – в Киеве рассказали, как русские приспособились наступать, уничтожая украинские расчёты БПЛА
Благодаря массовому использованию качественного оптоволокна, российские дроны «добивают» на 5-10 километров дальше украинских.
Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Россияне имеют такие же «фпв», как и у нас, но они их присоединили к оптоволокну. Физика этого явления в том, что дрон с оптоволокном невозможно подавить каким-либо РЭБом. То есть любые электронные помехи… он не обращает внимания и летит. Летит настолько, насколько этот шнурок оптоволокна ему позволяет. А позволяет он и 20, и даже 40 километров.
Наши фпв без оптоволокна можно подавить русским РЭБом, и они летят, как правило, 10, в лучших подразделениях – 15-20 км. И вот на этой дельте 5-10 км россияне летят дальше, они уничтожают именно наших пилотов фпв. Они их выбивают, они специально за ними охотятся, не за нашей пехотой», – сказал Луценко.
«В результате наши фпв-шники, видя эту смертельную угрозу, откатываются на несколько километров. В результате пехота, которой очень мало в окопах, понимает, что их не перекрывает дефицит наших бойцов фпв-шками… также откатываются. Вот так и происходит посадка за посадкой последний период.
Что с ним делать? Надо делать свои ФПВ с оптоволокном. Закупило их Минобороны, но одну символическую партию. Дальность волокна – 10 км, что не решает ни одной из поставленных задач», – возмутился он.
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