Пора идти на компромисс, иначе условия действительно будут хуже – украинский политолог

Украине нужно принять решение и пойти на компромисс с Россией, чтобы избежать продолжения боевых действий, новых разрушений и гибели солдат.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.