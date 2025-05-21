Пора идти на компромисс, иначе условия действительно будут хуже – украинский политолог

Анатолий Лапин.  
21.05.2025 14:59
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Украине нужно принять решение и пойти на компромисс с Россией, чтобы избежать продолжения боевых действий, новых разрушений и гибели солдат.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине нужно принять решение и пойти на компромисс с Россией, чтобы избежать продолжения боевых...

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«Если действительно есть заинтересованность, заявленное желание достичь компромисса, то на компромисс нужно идти. Если же стороны сохранят в переговорном процессе непримиримые позиции, тогда мы срываемся в ту самую эскалацию, которая, по сути, постепенно уже разворачивается по ходу переговорного процесса. Наступательные военные действия, подготовка на военные операции. И что это будет означать? Во-первых, это будет означать, что Москва попытается решить свои хотя бы минимальные задекларированные цели, связанные с территориями и прочим военным путем, что она не скрывает?

А второе – это создает риски того, что часть украинских партнеров, в частности Соединенные Штаты, могут пойти в этот люфт, занять нейтральную позицию, подождать, а потом прийти и спасать, когда ситуация будет хуже. Мы много говорили о том, что для Украины этот длинный сценарий, который в итоге все равно приведет к необходимости переговоров, опасен тем, что он приведет к новым потерям и разрушениям. Пока еще нам неизвестно, может оказаться так, что действительно условия будут жестче», – заявил Ермолаев.

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