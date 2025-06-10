Полковник СБУ: Противоядие «Паутине» СБУ найдут уже к осени

Вадим Москаленко.  
10.06.2025 09:56
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, СБУ, Украина


Атаковав российские стратегические самолёты в глубоких тылах РФ, Украина фактически поставила США и Запад в большую опасность совершенно новой войны с наркокартелями и ОПГ.

Об этом на канале «UkrLife» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Атаковав российские стратегические самолёты в глубоких тылах РФ, Украина фактически поставила США и Запад...

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«На разведывательных факультетах, на факультетах общевойсковых, ВКС и ВВС, по охране аэродромов и в инженерных войсках будут изучать, как необходимо делать систему не только против вооружённых формирований. А чтобы не получилось, что военизированные формирования, партизанские, наркокартели и организованные преступные группы, взяли на вооружение то, о чём мы говорили.

Там  наркокартели и ОПГ – это очень богатые организации, они в состоянии найти планировщиков, в состоянии – тех, кого сейчас в академиях будут учить, они, естественно, потом увольняться будут, и это уже проблема. Мир разделился, теперь уже нигде спрятаться невозможно, только под землёй», – констатировал Стариков.

Он подчеркнул, что конфликты, выходя на войну в электромагнитной сфере, при этом возвращается к первому поколению войн на уровне «щитов и цепей».

«Найдёт ли промышленность способ бороться и противодействовать? Найдёт, и очень быстро. Думаю, к осени уже вот то, что сейчас есть, оно будет уничтожаться в 90% случаев. Сейчас, кстати, «Мадьяр» давал анализ – только 5-10% дронов наносит ущерб, 90% уже не попадает, а раньше было 50 процентов», – добавил эксперт.

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