Полковник СБУ: Противоядие «Паутине» СБУ найдут уже к осени
Атаковав российские стратегические самолёты в глубоких тылах РФ, Украина фактически поставила США и Запад в большую опасность совершенно новой войны с наркокартелями и ОПГ.
Об этом на канале «UkrLife» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На разведывательных факультетах, на факультетах общевойсковых, ВКС и ВВС, по охране аэродромов и в инженерных войсках будут изучать, как необходимо делать систему не только против вооружённых формирований. А чтобы не получилось, что военизированные формирования, партизанские, наркокартели и организованные преступные группы, взяли на вооружение то, о чём мы говорили.
Там наркокартели и ОПГ – это очень богатые организации, они в состоянии найти планировщиков, в состоянии – тех, кого сейчас в академиях будут учить, они, естественно, потом увольняться будут, и это уже проблема. Мир разделился, теперь уже нигде спрятаться невозможно, только под землёй», – констатировал Стариков.
Он подчеркнул, что конфликты, выходя на войну в электромагнитной сфере, при этом возвращается к первому поколению войн на уровне «щитов и цепей».
«Найдёт ли промышленность способ бороться и противодействовать? Найдёт, и очень быстро. Думаю, к осени уже вот то, что сейчас есть, оно будет уничтожаться в 90% случаев. Сейчас, кстати, «Мадьяр» давал анализ – только 5-10% дронов наносит ущерб, 90% уже не попадает, а раньше было 50 процентов», – добавил эксперт.
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