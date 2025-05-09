Полковник СБУ: Надо было прекращать войну в 2022-м, а теперь – «приехали»

Вадим Москаленко.  
09.05.2025 16:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Запад осенью 2022 понадеялся, что Россию можно дожать до «безоговорочной капитуляции». «Мудрость» такого решения красноречивее всего иллюстрирует состав иностранных гостей на сегодняшнем Параде Победы в Москве.

Об этом на канале «Politeka» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад осенью 2022 понадеялся, что Россию можно дожать до «безоговорочной капитуляции». «Мудрость» такого решения...

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«В войне надо или побеждать (проигрывать не надо), или, поняв, что что-то происходит, или на том промежутке, когда ты побеждаешь, вовремя предложить окончание боевых действий. Как это всегда делают умные правители.

Председатель объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Милли осенью 2022 года предлагал. Но решили добиться безоговорочной капитуляции. С этой «безоговорочной капитуляцией» мы пришли к 9 мая 2025 года. Пришли»,– сказал Стариков, комментируя кадры с парада.

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