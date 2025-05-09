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Запад осенью 2022 понадеялся, что Россию можно дожать до «безоговорочной капитуляции». «Мудрость» такого решения красноречивее всего иллюстрирует состав иностранных гостей на сегодняшнем Параде Победы в Москве.

Об этом на канале «Politeka» заявил полковник СБУ в отставке, военный эксперт Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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