Покровск придется оставить, такого не было даже в Авдеевке – списанный ВСУшник

Анатолий Лапин.  
27.10.2025 18:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1120
 
Ситуация в Покровске идет к тому, что ВСУ придется выйти из города и сдать его, потому что цена удержания слишком высока.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, офицер ВСУ запаса Евгений Бекренев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ребятам, которые находятся внутри Покровско-Мирноградского укрепрайона, конечно, не сладко. Ну и, если так продолжится, скорее всего, нам придется его оставить.

И если сказать по-честному, я бы уже его оставил, но не я принимаю решение, а другие люди, у которых другие критерии для принятия решения об оставлении той или иной позиции. Поэтому я не буду сейчас комментировать, требовать, но совершенно точно там очень сейчас неудобно обороняться.

Хотя, еще можно. Вопрос в том, что вы цените больше – жизни или квадратный километр? Я – жизни

У нас (фронт) трещит уже четыре года, но я не вижу никаких признаков того, что произойдет какая-то военная катастрофа ни на одном из участков. Хотя то, что происходит на Покровске – такого еще не было, даже в Авдеевке», – вещал ВСУшник.

