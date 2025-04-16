Погреть руки – всё, что нужно Трампу от украинского конфликта

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Заявление президента США Трампа, что в ближайшем будущем он сделает очень хорошее предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине – это анонс новой коммерческой сделки, на которой американский лидер хочет заработать.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трамп собирается сделать деньги на той ситуации, которая есть. Поэтому, когда он заявляет, что есть очень выгодное предложение – это типичный торг коммерсанта, который пытается продать тем, кто может купить. И в данном случае – это стороны конфликта. И если будет выгодно с точки зрения денег урегулировать конфликт, Трамп будет форсированным маршем, со всей своей кипучей энергией подталкивать этот конфликт в сторону урегулирования. И очень злиться, если вдруг что-то не получится. Если будет выгоднее делать деньги на процессе, то Трамп, наоборот, будет этот конфликт затягивать. Неважно, кто этот конфликт породил, ситуация уже сложилась, и Трамп собирается ее использовать для получения конкретной прибыли», – пояснил эксперт.

По его словам, именно по этой причине российская сторона привлекла к переговорам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, потому что Трамп хорошо понимает другого коммерсанта, но очень плохо понимает карьерного дипломата.