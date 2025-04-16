Погреть руки – всё, что нужно Трампу от украинского конфликта
Заявление президента США Трампа, что в ближайшем будущем он сделает очень хорошее предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине – это анонс новой коммерческой сделки, на которой американский лидер хочет заработать.
Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Трамп собирается сделать деньги на той ситуации, которая есть. Поэтому, когда он заявляет, что есть очень выгодное предложение – это типичный торг коммерсанта, который пытается продать тем, кто может купить. И в данном случае – это стороны конфликта.
И если будет выгодно с точки зрения денег урегулировать конфликт, Трамп будет форсированным маршем, со всей своей кипучей энергией подталкивать этот конфликт в сторону урегулирования. И очень злиться, если вдруг что-то не получится.
Если будет выгоднее делать деньги на процессе, то Трамп, наоборот, будет этот конфликт затягивать. Неважно, кто этот конфликт породил, ситуация уже сложилась, и Трамп собирается ее использовать для получения конкретной прибыли», – пояснил эксперт.
По его словам, именно по этой причине российская сторона привлекла к переговорам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, потому что Трамп хорошо понимает другого коммерсанта, но очень плохо понимает карьерного дипломата.
«Коммерсант Трамп хорошо чувствует себя именно в бизнес-среде – политика не его среда. И его окружение говорит с Трампом на понятном ему языке – языке бизнеса, коммерции, торгов.
А мы подстраиваемся: для того, чтобы договориться с партнером, надо говорить на языке партнёра, то есть общаться. Не от себя чеканными фразами, отлитыми в бронзе, говорить на том языке, который партнёр не просто понимает – язык должен быть таким, чтобы он не мог нас не понять. А это для Трампа язык коммерции», – заключил Манойло.
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