Подготовка к войне с Россией может встать Евросоюзу в полтора триллиона евро

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Полтриллиона евро уже сейчас нужны Европе для создания своей обороны. И это самый минимум.

Об этом комиссар ЕС по обороне Андрюс Кубилюс заявил в интервью телевидению «Блумберг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В прошлом году была опубликована очень важная информация о приблизительной стоимости реализации целей по наращиванию потенциала НАТО, то есть танков, артиллерийских орудий, транспортных средств и так далее. Это около 500 млрд. Но если мы добавим сюда расходы на ПВО, военную мобильность и космическую оборону, то цифры будут расти очень быстро», – сказал Кубилюс.

Он уточнил, что окончательные цифры будут представлены на июньском саммите НАТО и не исключил, что общая сумма удвоится или утроится.