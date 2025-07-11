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Украинцы упираются и отказываются признать ошибочной героизацию бандеровцев, в Польше тем временем растёт скептицизм в отношении помощи Киеву, все это мешает проводить линию сторонникам предоставления помощи ВСУ и принятия бывшей советской республики в НАТО.

Об этом на страницах RzeczPospolita сокрушается регулярно посещающий Киев польский политолог Лукаш Адамски, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Среди политических групп уменьшается желание участвовать в поддержке соседа», – признаёт автор.

Он упоминает «многолетнюю беззаботность Киева в возмещении требований справедливого захоронения жертв безумного в своей жестокости – и в своей глупости – геноцида, организованного УПА, и прекращения прославления преступников, которые были за него ответственны».

Адамски указывает на «культ главного ответственного [за геноцид поляков] Романа Шухевича».

«Для многих поляков именно способность ясно осудить это очевидное преступление является мерой того, разделяет ли Украина европейские ценности и действительно хочет сблизиться с Польшей, а не только на бумаге», – пишет он.

Автор признаёт, что среди поляков растёт опасение вовлечения в прямой конфликт с Россией:

«Усиливается мышление, подобное тому, которое побудило Запад в 1938 и 1939 годах свести к минимуму свою приверженность делу помощи сначала Чехословакии, затем Польше».

Адамски требует «активнее бороться с антиукраинской демагогией» – активизировать пропаганду, что членство Украины в НАТО выгодно Польше, поскольку ВСУ – это сильная армия, которая укрепит альянс.

Кроме того, польский бизнес заработает на восстановлении разрушенного на Украине и т.п.

Впрочем, пока что, как признаёт автор, «в Польше падает симпатия к Украине и украинцам – вероятно, в основном через призму беженцев и иммигрантов».

Интересно, что Адамски упоминает «о культурных различиях с беженцами, прибывшими в основном с востока и юга Украины, – регионов, более культурно удаленных от Польши, чем Галиция или Волынь».