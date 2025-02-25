Поддержать Додика в сараевском процессе прибыли адвокат Трампа и сербы с портретами Путина

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Большое количество жителей Республики Сербской Боснии и Герцеговины прибыли в столицу энтитета – город Баня-Лука, чтобы поддержать своего президента Милорада Додика, против которого идёт процесс в Суде БиГ.

Также в столицу РС прибыл бывший адвокат Трампа, экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Десятки тысячи людей собрались в Баня-Луке со всех уголков Республики Сербской и собрались у здания Народной скупщины, развернув огромный флаг своего энтитета. Многие пришли с портретами Владимира Путина, которого боснийские сербы воспринимают как защитника православия, сербства и славянства.

«Спасибо, что вы отправили послание жителям Сараево, приехав сюда, в Баня-Луку. Не ждите, что Сербская Республика отдаст то, за что мы заплатили кровью и могилами наших близких… Жители Сараево выбрали протекторат и Кристиана Шмидта. Они нарушили Конституцию страны, в которой живут. Шмидт не может предъявить ни одного клочка бумаги, подтверждающего, что он является Верховным представителем», – заявил на митинге премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович.

В свою очередь, сам Милорад Додик сказал, что первой реакцией после вынесения ему обвинительного вердикта станет запрет на деятельность Суда и Прокуратуры Боснии и Герцеговины на территории Республики Сербской.

«Каждый день они рассылают новые повестки о допросе депутатов, и делают это бошняки из боснийской прокуратуры. Ни в одной стране мира так не делают. Республика Сербская предоставит защиту всем лицам, преследуемым боснийской прокуратурой, поскольку она доказала, что является явно бошнякской», – сказал президент РС.

Также Милорада Додика, находящегося под санкциями США, введёнными администрацией Байдена, поддержал бывший адвокат Дональда Трампа и экс-мэр Нью-Йорка Руди Джулиани. Гость посетил храм Христа Спасителя в Баня-Луке и памятник 12 младенцам, погибшим в 1992 году из-за нехватки кислорода в роддоме города вследствие его блокады бошнякско-хорватскими сепаратистскими бандами.

Напомним, что прокуратура БиГ потребовала приговорить президента Республики Сербской Милорада Додика и исполняющего обязанности директора «Официальной газеты» РС Милоша Лукича к тюремному заключению сроком на пять лет и запрету на политическую деятельность в течение десяти лет.

Обоим подсудимым инкриминируется «неуважение и игнорирование решений» западного надсмотрщика за БиГ – Верховного представителя, которого руководство Республики Сербской обосновано считает нелегитимным. Дело в том, что в свое время кандидатура Кристиана Шмидта в обход установленных норм была назначена ЕС без положенного одобрения Совбеза ООН, где против неё выступали Россия и Китай.