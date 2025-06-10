Под аплодисменты русского народа Трамп уничтожает ядерный потенциал РФ – единоросс Фёдоров

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Дональд Трамп фактически уничтожил часть ядерного потенциала России, при этом народ РФ остаётся восхищённым действиями американского президента.

Об этом в эфире видеоблога «Белрусинфо» заявил депутат Госдумы Евгений Федоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Под шумок о миротворчестве Трамп сумел уничтожить какое-то количество наших стратегических ядерных бомбардировщиков, вот это существенный факт, который еще больше повысил безопасность США. И на который Трамп пошел по одной причине: он увидел, что ему за это ничего не будет. То есть представьте, против Америки выстроена наша стратегическая ядерная триада: подводные лодки, ракеты, самолеты. Она угрожает только США, эта триада. Соответственно, что сделал Трамп? Организовал атаку, в результате которой часть боевых средств доставки из этой триады была уничтожена. Кто в этом был заинтересован? Только тот, кому они угрожали, США», – сказал Фёдоров.