Под аплодисменты русского народа Трамп уничтожает ядерный потенциал РФ – единоросс Фёдоров

Владимир Гладков.  
10.06.2025 22:38
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, ЯО


Дональд Трамп фактически уничтожил часть ядерного потенциала России, при этом народ РФ остаётся восхищённым действиями американского президента.

Об этом в эфире видеоблога «Белрусинфо» заявил депутат Госдумы Евгений Федоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Дональд Трамп фактически уничтожил часть ядерного потенциала России, при этом народ РФ остаётся восхищённым...

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«Под шумок о миротворчестве Трамп сумел уничтожить какое-то количество наших стратегических ядерных бомбардировщиков, вот это существенный факт, который еще больше повысил безопасность США. И на который Трамп пошел по одной причине: он увидел, что ему за это ничего не будет.

То есть представьте, против Америки выстроена наша стратегическая ядерная триада: подводные лодки, ракеты, самолеты. Она угрожает только США, эта триада. Соответственно, что сделал Трамп? Организовал атаку, в результате которой часть боевых средств доставки из этой триады была уничтожена. Кто в этом был заинтересован? Только тот, кому они угрожали, США», – сказал Фёдоров.

«Поставки Америки на Украину ни на цент не уменьшились. Две трети военной мощи Украины – это американские поставки. Европейские поставки по команде США – тоже. Трамп же придумал формулу 5%, которую надо отдать Украине.

Так что он не только сам поставил, но и заставил других. Это привело к войне беспилотников. Это привело к ударам по нашим стратегическим и «минеральным» силам.

При этом Трамп – «миротворец, хороший парень, все отлично». Народ России аплодирует Трампу, целует его в засос в разные места. Мы видим это по социологии.

Американцы боятся только стратегического ядерного комплекса России. Поэтому они будут его уничтожать. Они его уничтожают у нас на глазах. При этом народ России аплодирует. Блестящая работа Госдепартамента, шпионов-патриотов и пятой колонны в России, которые создали такое общественное мнение», – подытожил он.

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