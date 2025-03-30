Почему судьба европейских санкций против России в руках Трампа – мнение

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Обозреватель Euractiv Томас Моллер-Нильсен пишет в статье для этого издания, что Евросоюз должен перестать притворяться, будто его санкционная политика в отношении России может отличаться от политики Вашингтона.

После возвращения в Белый дом Дональд Трамп полностью доминирует в европейском новостном цикле, и санкционная политика ЕС, скорее всего, последует его примеру, прогнозирует автор.

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Как моментально отметили аналитики и западные чиновники, ключевое требование Кремля — подключение российских банков к SWIFT, системе передачи финансовых сообщений, — в конечном итоге может выполнить только ЕС, а не США.

В частности, они отметили, что для возвращения банков в базирующуюся в Бельгии сеть потребуется внести изменения в ограничительные меры ЕС в отношении Москвы, которые должны быть единогласно одобрены странами-членами и обновляться каждые шесть месяцев.

Однако ЕС вышел далеко за рамки простого подтверждения своей юрисдикции в отношении санкционной политики.

«Прекращение российской неспровоцированной и неоправданной агрессии в Украине и безусловный вывод всех российских военных сил со всей территории Украины будет одним из главных условий для изменения или отмены санкций», – заявил представитель Комиссии.

Если воспринимать это заявление буквально, то оно означает, что санкции ЕС останутся в силе до тех пор, пока Россия не выведет свои войска не только с территории, занятой в 2022 году, но и из Крыма, стратегического полуострова.

Однако Киев вряд ли вернет себе контроль над Крымом в ближайшее время, отмечает автор статьи. Ссылаямь на прошлогоднее мнение бывшего председателя Еврокомиссии Жозе Мануэля Баррозу:

«Никто не верит, что Украина вернет себе Крым. Такова реальность», — говорил он.

«Заявление ЕС о том, что санкции должны оставаться в силе бесконечно, может быть оправдано с моральной точки зрения. Оно также может послужить полезным вступительным гамбитом перед началом мирных переговоров с Москвой. Проблема, однако, в том, что оно также является явно ложным. Действительно, ей противоречит тот факт, что, как отметил представитель Комиссии, «все решения о санкциях принимаются единогласно государствами-членами в Совете», – говорится в статье для Euractiv.

Реальным условием становится отказ хотя бы одного государства-члена — и наиболее вероятным кандидатом здесь является Венгрия — продлить санкции, когда вопрос об их продлении будет рассматриваться в конце июля (или, возможно, позже).

Да, до сих пор Будапешт каждый раз отступал после угроз заблокировать продление санкционного режима. Но все эти отступления происходили в условиях отсутствия какого-либо политического или экономического давления со стороны США.

Если Вашингтон потребует отмены санкций, вполне можно представить, что Венгрия — чьё руководство во главе с Виктором Орбаном неоднократно критиковало санкционную политику ЕС — пойдёт навстречу американским требованиям.

Именно этого опасаются дипломаты ЕС. «Если реализуется сценарий, при котором Трамп попросит ЕС ослабить санкции, я почти уверен, что найдётся хотя бы один глава государства, готовый это поддержать», — сказал недавно один из европейских дипломатов.

Есть еще несколько причин, по которым, по мнению автора статьи, санкционная политика ЕС вряд ли будет отличаться от политики Вашингтона в ближайшие месяцы и годы.

Во-первых, в арсенале США по-прежнему имеется множество инструментов экономического, торгового и силового принуждения, чтобы заставить Европу отменить ограничительные меры, если она решит ими воспользоваться.

Например, Трамп может пригрозить вывести десятки тысяч американских военнослужащих, размещенных в настоящее время на европейской территории. Он также может пригрозить отозвать ядерный зонтик США. Или, возможно, в самом крайнем случае он может пригрозить выходом из НАТО.

Кроме того, Трамп может пригрозить сократить поставки оружия в Европу или ограничить поставки сжиженного природного газа в ЕС, от которого этот блок стал чрезмерно зависеть после полномасштабного вторжения России.

Очень легко представить, как при любом из этих сценариев ЕС — разрываясь между страхом перед реваншистской Россией и риском быть брошенным США — бросит свой жребий Вашингтону.

Есть и экономические соображения. В частности, обеспечивая доступ к российским минералам, нефти и природному газу, восстановление экономических связей Вашингтона с Москвой может стать значительным подспорьем для американской экономики.

Американские официальные лица не скрывают этого. После первой мирной встречи между официалами США и России, состоявшейся в прошлом месяце, США приветствовали «исторические экономические и инвестиционные возможности, которые появятся в результате успешного завершения конфликта в Украине».

Этот факт может заставить европейскую экономику, которая в ближайшие годы будет расти на треть медленнее, чем американская, аналогичным образом нормализовать экономические и торговые связи с Москвой.

Конечно, Трамп капризен. Не исключено, что, разгневанный отказом Путина подписать мирный договор, он может вновь ввести еще более жесткие санкции против России – более того, он уже недвусмысленно угрожал сделать это.

Но, вопреки тому, что вчера утверждали многие европейские лидеры, и как недвусмысленно заявил в понедельник в своей аналитической статье посланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан, Евросоюз должен перестать притворяться, что он может «обойтись одними санкциями».

К лучшему или к худшему — и почти наверняка к худшему — «судьба санкционной политики Европы зависит от (не)очень стабильного гения» в Белом доме, резюмирует автор публикации. По его мнению, ЕС должен перестать делать вид, что это не так.