Победа над стратегией Путина начнется в Грузии! – Зурабишвили не отказалась от идеи госпереворота

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Бывшая президентка Грузии Саломе Зурабишвили в шоке от заявлений президента США Дональда Трампа о том, что на Украине нужно провести выборы. Она счиает выборы опасными.

Об этом Зурабишвили заявила российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вовану и Лексусу), которые позвонили ей от имени бывшего шахматиста и иноагента Гарри Каспарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Неслучайно сейчас внезапно запущены разговоры о выборах на Украине. Это очень опасно, потому что через выборы Путин там может получить то, что он хотел вернуть на Украине, когда начал войну. Это гибридная стратегия России, которая должна быть побеждена. И победа над ней должна начаться в Грузии», – сказала Зурабишвили.

Она уверяет, что протесты в Тбилиси не прекращаются, и ситуация на улицах «довольно напряженная», потому что «кризис настолько глубок, что его нельзя решить мирным путем». Однако повторять сценарий украинского Майдана экс-президентка не хочет.

У украинцев другая территория, другая стойкость и другие человеческие ресурсы. У нас очень маленькая страна, которая уже сталкивалась с трудностями за эти годы. У нас не так много человеческих ресурсов, чтобы тратить их на такого рода сценарии», – рассуждала Зурабишвили.