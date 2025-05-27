«Плевать на них – новых пошлём» – отношение командиров ВСУ к жизням солдат

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Украинским командирам безразлична судьба подчинённых, потому что на место павших всегда можно отправить новых, насильно мобилизованных.

Об этом в распространившемся по интернету ролике рассказал сдавшийся в плен российской армии экс-боец ВСУ Руслан Павлов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы передали по рации, что нас штурмуют, а на заднем фоне слышно: «Да по**й, новых пошлём. Говорили, что нас могут поменять [на позициях], когда мы будем тяжёлые трёхсотые, или двухсотые», – поведал военнопленный Руслан Павлов.

Другой военнопленный Пётр Никитенко признался, что в такой ситуации единственный способ выжить – это сдаться в плен.