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Несмотря на усилия команды Дональда Трампа, страны западного блока должны продолжать поддерживать войну против России.

Об этом в рамках Киевского форума по безопасности заявил бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мира нет в повестке дня Владимира Путина. Именно поэтому нам надо определять рамки сдерживания и устрашения. То есть таким должен быть наш менталитет, наше восприятие и наши действия, чтобы сдержать Путина от предстоящего нападения. Он – человек КГБ, он ностальгирует по прошлому, по Советскому Союзу. Нам надо возвращаться к истории, если мы хотим остановить Россию в будущем, чтобы он не продолжал свою агрессию и так далее. Но в администрации Трампа об этом не говорят. Они считают, что сначала прекращение огня, потом переговоры и мир», – жаловался Волкер.

Он подчеркнул, что западные русофобы должны продолжать гнуть свою линию, вне зависимости от того, чего хочет Трамп и его команда.

«У нас есть возможность подтолкнуть к продлению санкций и поддержке Украины. Аналогия, которую я хотел бы использовать – если у вас есть дом, у вас есть крыша, и если есть какой-то дефект, какое-то отверстие, вода найдет свой путь, вода пройдет через это отверстие в крыше. Я думаю, что это можно привязать к ситуации на Украине. Возможно, Стив Виткофф может иметь какие-то там договоренности с Россией, если хочет, у кого-то может быть свое собственное видение этого. Реальность есть реальность, Путин – это Путин. Он не будет отказываться от своей цели уничтожить Украину. Но Украина никогда не сдастся. Украинцы никогда не откажутся от защиты своих домов», – трепался американец.

Напомним, за три года до начала СВО в 2019 году МИД России не раз указывал, что «Курт Волкер не стремится наладить диалог между противоборствующими сторонами в Донбассе, а подталкивает Киев к силовому варианту».