«Плевать, до чего там договорился Виткофф» – Волкер в Киеве требует продолжения войны с Россией

Вадим Москаленко.  
09.05.2025 20:31
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, США, Украина


Несмотря на усилия команды Дональда Трампа, страны западного блока должны продолжать поддерживать войну против России.

Об этом в рамках Киевского форума по безопасности заявил бывший спецпредставитель США по делам Украины Курт Волкер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на усилия команды Дональда Трампа, страны западного блока должны продолжать поддерживать войну против...

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«Мира нет в повестке дня Владимира Путина. Именно поэтому нам надо определять рамки сдерживания и устрашения. То есть таким должен быть наш менталитет, наше восприятие и наши действия, чтобы сдержать Путина от предстоящего нападения. Он – человек КГБ, он ностальгирует по прошлому, по Советскому Союзу.

Нам надо возвращаться к истории, если мы хотим остановить Россию в будущем, чтобы он не продолжал свою агрессию и так далее.

Но в администрации Трампа об этом не говорят. Они считают, что сначала прекращение огня, потом переговоры и мир», – жаловался Волкер.

Он подчеркнул, что западные русофобы должны продолжать гнуть свою линию, вне зависимости от того, чего хочет Трамп и его команда.

«У нас есть возможность подтолкнуть к продлению санкций и поддержке Украины. Аналогия, которую я хотел бы использовать – если у вас есть дом, у вас есть крыша, и если есть какой-то дефект, какое-то отверстие, вода найдет свой путь, вода пройдет через это отверстие в крыше.

Я думаю, что это можно привязать к ситуации на Украине. Возможно, Стив Виткофф может иметь какие-то там договоренности с Россией, если хочет, у кого-то может быть свое собственное видение этого. Реальность есть реальность, Путин – это Путин.

Он не будет отказываться от своей цели уничтожить Украину. Но Украина никогда не сдастся. Украинцы никогда не откажутся от защиты своих домов», – трепался американец.

Напомним, за три года до начала СВО в 2019 году МИД России не раз указывал, что «Курт Волкер не стремится наладить диалог между противоборствующими сторонами в Донбассе, а подталкивает Киев к силовому варианту».

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