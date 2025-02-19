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Ротшильдовский журнал The Economist анализирует последние события вокруг Украины и моделирует дальнейшее их развитие. глазами западных щаукраинцев и сторонников жесткого курса в отношении РФ. Материал озаглавлен «Как Владимир Путин планирует обыграть Дональда Трампа».

«Владимир Путин еще никогда не был так близок к победе над Украиной. Однако по прошествии трех лет не ясно, что значит «победа». Его цели неуловимы. Путин говорит о защите российского суверенитета, но то, что произойдет дальше, зависит от неподконтрольных ему факторов: политики на Украине, усилий Европы по перевооружению и, прежде всего, Дональда Трампа», – говорится в публикации.

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У Трампа нет четкого плана, и его опции варьируются от прекращения поставок на Украину до наращивания военной помощи и санкций, отмечает журнал.

«В танце между американским президентом и Путиным сделан еще один шаг в Эр-Рияде, в ходе первой прямой встречи между американскими и российскими официальными лицами за три года. Они договорились о туманной серии переговоров по Украине и «взаимным геополитическим интересам». Начнется подготовка к саммиту Трампа и Путина, хотя дата его проведения не была определена».

По мнению авторов материала, «эти неограниченные временем переговоры вполне устраивают Путина».

«В то время как Трамп рассматривает их как способ прекратить «нелепую» войну, Путин видит в них этап более масштабного конфликта, говорит один из американских конфидентов издания.

По расчетам российского лидера, он обладает большей выносливостью, чем Украина или НАТО, скрипящий западный альянс. Как игрок в покер, Путин умеет демонстрировать уверенность и силу. Однако на самом деле его карты не так сильны, как он хотел бы, чтобы думали оппоненты.

«Любая оценка переговорной позиции России должна начинаться с военной ситуации. Темпы наступления мучительно медленные. По словам одного западного чиновника, «две армии сражаются друг с другом, потому что не могут остановиться, а не потому, что действительно надеются одержать решающую победу», – говорится в публикации.

Журнал упирает на ситуацию в российской экономике, как потенциально негативный фактор:

«Российская экономика выдержала удар санкций благодаря профессионализму Центрального банка, высоким ценам на сырьевые товары и бюджетным стимулам. Однако перераспределение ресурсов из производственных секторов в военный комплекс привело к двузначной инфляции. Процентные ставки составляют 21 %, что является самым высоким показателем за последние два десятилетия. Нехватка рабочей силы носит хронический характер. Цифры по экономике могут быть недостоверными: например, статистическое управление постоянно пересматривает оценки роста. Но отчет Центрального банка и Министерства экономики, попавший в Reuters, предупреждает, что рецессия может наступить раньше, чем замедлится инфляция. Бывший заместитель главы Центробанка Олег Вьюгин говорит, что правительству скоро придется выбирать между сокращением военных расходов и галопирующей инфляцией», – утверждает The Economist.

Из-за такой уязвимости некоторые на Западе считают, что сейчас самое неподходящее время для того, чтобы Америка шла на быстрые уступки Кремлю.

«Мы наконец-то поставили Путина в то положение, в котором мы хотели его видеть в течение трех лет. Будет ужасным позором, если мы позволим ему вырвать победу из зубов поражения», — говорит в комментарии журналу один из американских «ястребов».

Однако Трамп сосредоточен на выполнении своего обещания быстро закончить конфликт, а не на сдерживании России в течение многих лет, – говорится в материале.

Основные требования Путина остаются неизменными. Они включают в себя внеблоковый статус Украины, чьи силы ограничены по численности и оснащению, и в которой не размещаются западные войска. Он хочет признания того, что Крым и еще четыре украинские области являются частью России.

И самое главное, как заявил Путин в июне 2024 года, «суть нашего предложения не в каком-то временном перемирии или приостановке огня», которое оставит в силе санкции и позволит Украине перевооружиться». Вместо этого он хочет «окончательного решения».

«Даже если «горячая война» закончится, Путин будет продолжать пытаться восстановить сферу влияния России. По словам советника Верховного главнокомандующего НАТО в Европе Стива Ковингтона, его цель — сломить Украину и разрушить порядок, сложившийся после 1945 года под руководством Америки», – предостерегает журнал.

Путин делает ставку на то, что он сможет бороться дольше, чем Украина, или на то, что ему удастся склонить Трампа к сделке, которая позволит России реинтегрироваться в мировую экономику, превратит Украину в разделенное и полуразвалившееся государство, а Европу оставит слишком ошеломленной, чтобы защитить себя, резюмирует The Economist.