Первые последствия ошибок Пекина: тарифы Трампа напомнили «китайским товарищам» о «Силе Сибири – 2»
Пошлины на американский СПГ, которые ввел Китай, не имеют смысла, потому что платить их придется китайским компаниям.
Об этом директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У китайских компаний этот СПГ уже в портфеле. Они заключили контракты, которые обязывают их этот СПГ выкупать. Это означает, что они все равно этот СПГ будут брать. В этом плане Китай тут связан. Он обкладывает пошлинами американский СПГ, а платить придется китайской компании, у которой этот СПГ в портфеле. То есть он не Америку накажет, а сам себя. Китайцы вынуждены сейчас этот газ покупать, и чтобы эти пошлины не платить, продают этот газ европейцам. Этот газ китайскую таможню не проходит, и пошлины они там не платят», – сказал Симонов.
По его словам, КНР продолжает бояться американских вторичных санкций и не показывают закупки иранской и венесуэльской нефти в своей открытой статистике. Эксперт считает, что Китай мог бы и наплевать на американские рестрикции и дал «совет китайским товарищам».
«Вы же не подписываете контракт по «Силе Сибири-2», а потребляете американский СПГ. Вы же заключали с ними контракты. Вот сейчас вам Трамп объяснил, что такое США. Вы точно уверены, что это надежный источник энергоносителей для вас? Может быть вернуться за стол переговоров с «Газпромом» и контракт подписать наконец», – сказал Симонов.
О том, что проект «Сила Сибири — 2» могут реанимировать уже в этом году, пишут сегодня «Известия». Как рассказали в посольстве КНР, на ПМЭФ-2025 ожидается китайская делегация на высоком уровне.
31 марта Государственная экспертная комиссия Монголии одобрила проект газопровода «Союз Восток», который станет продолжением «Силы Сибири – 2». Новый газопровод из России в Китай пересечет шесть регионов и 22 поселений Монголии под землей.
Ранее первый заместитель премьер-министра Монголии Лувсаннямын Гантумур заявлял изданию South China Morning Post, что его страна привержена строительству «Сила Сибири-2», а основная причина задержки реализации проекта обусловлена деловыми интересами Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC). Газопровод не вписывался в публичные обязательства Китая достичь углеродной нейтральности к 2060 году.
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