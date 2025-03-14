Перевооружение Европы займет 10 лет, и неясно, откуда брать деньги – Bloomberg
Bloomberg стонет: затеянное Брюсселем перевооружение Европы ценой в 800 миллиардов евро может занять более десяти лет, считают аналитики.
«Потребуется более десяти лет, чтобы страны НАТО в Европе смогли укрепить свои оборонные секторы, поскольку континент спешит компенсировать десятилетия недоинвестирования и сдержать будущие угрозы со стороны России», говорится в анализе, сделанном Bloomberg Intelligence.
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Как отмечают авторы отчета, 15 крупнейших европейским членам альянса может потребоваться увеличить инвестиции в ВПК на сумму от 340 до 720 миллиардов долларов в год. Где брать такие деньги – непонятно.
«Учитывая уроки, извлеченные из вторжения России в Украину, европейским членам НАТО необходимо как минимум 200 миллиардов долларов на закупку бронетехники и самолетов у таких компаний, как BAE Systems, Airbus, Boeing, Saab и General Dynamics», — предупреждает ведущий аналитик Bloomberg Intelligence Джордж Фергюсон.
Этот призыв прозвучал на фоне заявлений бывшего президента США Дональда Трампа о намерении сократить обязательства США по обеспечению безопасности Европы и его требований к союзникам увеличить собственные расходы на оборону до 5% от ВВП.
Как сообщило Bloomberg News, поддержка безопасности Европы со стороны США настолько значительна, что без нее европейская оборона может ослабнуть всего за несколько недель.Согласно отчету, широкомасштабное перевооружение будет замедлено из-за огромных объемов заказов у оборонных подрядчиков, а цепочки поставок уже испытывают перегрузку из-за текущего спроса.
В документе также отмечается, что небольшая оборонная промышленность Европы, вероятно, не сможет в краткосрочной и среднесрочной перспективе обеспечить все необходимые поставки, а в отрасли наблюдается нехватка квалифицированных кадров для удовлетворения будущих потребностей.
Несмотря на все эти риски, Европейский Союз предложил выделить 150 миллиардов евро в виде кредитов для увеличения оборонных расходов.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС также планирует меры, позволяющие странам использовать национальные бюджеты для дополнительных расходов на оборону в размере 650 миллиардов евро в течение четырех лет без риска санкций за превышение бюджетного дефицита.
«Эти кредиты должны финансировать закупки у европейских производителей, чтобы помочь укрепить нашу собственную оборонную промышленность», — сказала фон дер Ляйен выступая на днях в Европейском парламенте, добавив, что компании из-за пределов ЕС также могут быть включены в программу, но при этом она не стала прямо исключать крупных внешних поставщиков вооружений, таких как США.
Как заявил на прошлой неделе Ян Пи, генеральный секретарь Ассоциации аэрокосмической, оборонной и безопасности промышленности Европы, для наращивания производственных мощностей европейскому оборонному сектору сначала необходимы «твердые обязательства» в виде долгосрочных контрактов на закупки. Дать такие гарантии сегодня неспособно ни одно европейскте правительство.
Он отметил, что согласованные требования стран Европы и объединение спроса позволят сократить сроки и снизить цены, аргументируя необходимость «покупать европейское» — ключевую тему в дискуссиях о закупках вооружений среди стран-членов ЕС.
Чтобы как-то выйти из финансового тупика, Брюссель, как пишет уже британская Financial Times, предложил коллективно закупать оружие от имени государств-членов ЕС. Но и в этом случае неясно, откуда возьмутся деньги. Ведь бюджет «ничьм» не быввет.И вот эти люди продолжают выдавать Украине ничем не обеспеченные векселя, подзуживая к продолжению самоубийственной войны с Россией еще хотя бы на пять лет. Хороши союзнички, ничего не скажешь.
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