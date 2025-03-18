Перемирие ожидаемо лишит Украину военной протекции Запада – Карасев

Условия прекращения огня могут привести к тому, что Украина выйдет из сферы военного влияния Запада.

Об этомзаявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поводу размещения иностранного военного контингента на Украине в качестве миротворцев либо же наблюдателей. Насколько это реальная сейчас опция для тех же гарантий на 30-дневное перемирие?», – спросила ведущая.

«Это европейская идея, Стармера и Макрона, она обсуждается давно. Обсуждается, но американцы делают вывод: русские на это не пойдут.

Но русские согласны на контингент миротворческий из нейтральных стран. Так что они согласны на, ну, например, Индию. Они часто участвуют в миротворческих акциях, операциях и так далее. Китай тоже такую опцию имеет», – сказал политолог.