Перемирие ожидаемо лишит Украину военной протекции Запада – Карасев
Условия прекращения огня могут привести к тому, что Украина выйдет из сферы военного влияния Запада.
Об этомзаявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«По поводу размещения иностранного военного контингента на Украине в качестве миротворцев либо же наблюдателей. Насколько это реальная сейчас опция для тех же гарантий на 30-дневное перемирие?», – спросила ведущая.
«Это европейская идея, Стармера и Макрона, она обсуждается давно. Обсуждается, но американцы делают вывод: русские на это не пойдут.
Но русские согласны на контингент миротворческий из нейтральных стран. Так что они согласны на, ну, например, Индию. Они часто участвуют в миротворческих акциях, операциях и так далее. Китай тоже такую опцию имеет», – сказал политолог.
«Но все-таки сейчас главный вот вопрос – после подписания перемирия, Украина останется в военной сфере влияния Запада, или нет? Сейчас не вопрос о демилитаризации, а о сфере военного влияния.
Американцы говорят, что они уходят. Политически, экономически они будут на Украине. А военное?», – беспокоился Карасев.
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