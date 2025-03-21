Переговоры США-Россия: Зеленского поставят перед фактом – британцев и ЕС отодвинут

Катя Добрина.  
21.03.2025 19:40
  (Мск) , Севастополь
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Великобритания, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Москва и Вашингтон налаживают диалог по разным направлениям, включая Украину. При этом принятые решения спускаются Киеву как указания к выполнению, и если Зеленский начнет брыкаться, он может не дожить до капитуляции.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал политолог Владимир Карасёв, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Москва и Вашингтон налаживают диалог по разным направлениям, включая Украину. При этом принятые решения...

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«Сейчас подвергается сомнению, что это Зеленский разговаривал с Трампом, может это был разговор Ермака с Вэнсом. Но в любом случае подобный разговор имеет уведомительный характер или даже указательный. То есть, это некоторые указания киевской стороне к выполнению. С ними теперь обсуждать никто ничего не будет.

Обсуждение будет идти исключительно между двумя странами – Соединёнными Штатами Америки и Российской Федерацией. А манера поведения Киева, в частности, Зеленского вынудила Трампа окончательно отодвинуть киевскую сторону – им только будут говорить, что необходимо делать.

Сейчас опять Зеленский начнёт брыкаться, говорить о том, что ему это неприемлемо, что у него «красные линии», что он не компот и не салат. Но Трамп просто включит другие рычаги давления, достаточно серьёзные,  – и всё это закончится для Зеленского даже не скорой капитуляцией, а тем, что может до нее и не дожить», – подчеркнул он.

По словам эксперта, президент России обошел ловушки переговорного процесса, которые выставили британские спецслужбы.

«Он не то, что справился с этим – он ещё в неудобное положение поставил самих британцев. Потому что, по большому счёту, Вашингтон и Москва наладили диалог по разным направлениям, включая Украину, – и ни британцев, ни европейцев, ни украинцев рядом нет.

Что касается непосредственно соблюдения условий перемирия, в этом как раз есть нюансы, о которых говорил наш верховный главнокомандующий.  Поэтому мы поставили свои условия, то есть, мы готовы, но давайте эти нюансы рассмотрим. И здесь уже вопрос не в Трампе или Путине – здесь уже вопрос в европейцах и в британцах, на что они готовы в дальнейшем», – подчеркнул Киселев.

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