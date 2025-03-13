Партия Зеленского благословила коррупцию в ТЦК – депутат

Вадим Москаленко.  
13.03.2025 23:25
  (Мск) , Киев
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Беспредел, Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


«Зелёное» большинство украинского парламента предпочитает «не замечать» огромной коррупции в ТЦК.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат Георгий Мазурашу, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Зелёное» большинство украинского парламента предпочитает «не замечать» огромной коррупции в ТЦК. Об этом на...

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«У меня вопрос к избранным по спискам «Слуга народа», которые сидят в этом зале. Я ваш избиратель, услышьте меня! Я и такие как я, которые «топили» за Владимира Александровича и за «Слуг народа», привели к тому, что вы здесь сидите в зале, а вы не слышите ни меня как вашего избирателя, ни других избирателей. Не слышите!

Коллеги, услышьте, пожалуйста. Вы пообщайтесь с людьми. Таких законопроектов не должно было бы быть, потому что не было бы нарушений правил учета военного, если бы была адекватная система», – сказал Мазурашу.

«Люди прячутся не потому, что не хотят защищать Отечество, а потому, что они реально не способны это делать. А дебильная система заставляет всех загонять в армию угрозами и принуждением.

Вы не понимаете, что это схематоз, бизнес для ТЦК, ВЛК и тех, которые занимаются «решением» вопросов, как выпускать граждан Украины, которые, к сожалению, хотят бежать из нашей страны. Это позор для нас!

Это позор для нашей страны, что люди бегут из Украины, а мы жмем на них. Мы загоняем их в тень. Экономику загнали в тень позорной «бусификацией».

Что мы делаем? Вы не знаете, я вам расскажу. Недавно в Черновцах священнослужителя, который по постановлению Кабмина подлежит бронированию, «бусифицировали», а затем выпустили за 6 тысяч евро.

Потому что в ТЦК не знают, что за постановление, там написано о какой-то комиссии этнополитики. Я обратился в Кабмин за разъяснениями, до сих пор не получил ответ», – добавил депутат.

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