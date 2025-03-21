Отставной ЦРУшник предлагает натравить Эрдогана на Путина

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Президент США Дональд Трамп может привлечь к переговорам с Россией Турцию, в которой его поддерживают.

Об этом ветеран ЦРУ, бывший спецпредставитель президента США по разведке и безопасности Гленн Корн заявил в интервью цифровой платформе The Cipher Brief, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что этой администрации следует обратиться к Турции с просьбой взять на себя часть нашего бремени в регионах мира, которые являются очень важными. В зависимости от того, как Владимир Путин поведет себя в попытках добиться прекращения огня на Украине, я хотел бы надеяться, что администрация обратится к туркам с просьбой помочь нам оказать давление на Путина. Одна из вещей, которую турки могли бы сделать, это приостановить часть торговли, которую они ведут с русскими», – сказал Корн.

Он высоко оценил турецкую армию и предложил использовать ее в качестве миротворцев на Украине.