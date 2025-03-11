«От русских спасёт только французское оружие!» – Лекорню объявил о «российской подводной угрозе»

Российские подлодки якобы создают большую угрозу европейским гражданским портам, поэтому другие страны ЕС должны покупать у Франции больше оружия.

Об этом на Парижском форуме по обороне и стратегии заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Что, кстати, порождает у нас общие программы по минной войне для новых поколений. Мы вместе с Норвегией, Великобританией и другими находимся в некотором роде на переднем крае российской подводной угрозы , которая не пострадала в результате войны на Украине, и остается весьма серьезной угрозой для Европы и за ее пределами», – вещал Лекорню.

«У нас крупные гражданские порты. Стоит вопрос о минной войне, вопрос о гибридных террористических или государственных угрозах нашей экономике портов.

Он подчеркнул, что Франция готова продать партнёрам «защиту» от российских подлодок.

«И это больше чем просто промышленное партнерство. Я говорю здесь перед всеми, что мы, французы, хотим наладить стратегическое партнерство!

То есть, основанное на доктрине анализа и способности иметь гораздо большую оперативную совместимость, гораздо большую взаимность. И в основе французской культуры, которая заключалась в продаже оружия, мы хотим прежде всего искать стратегическую перестраховку, а оружие является одним из инструментов, которые мы можем использовать», – подытожил министр.