От приглашения Украины на саммит НАТО зависит судьба всего альянса – Зеленский ставит «вопрос ребром»
Если Украина не будет присутствовать на следующем саммите НАТО, это можно будет считать победой России над всем западным блоком.
Об этом на встрече канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил утративший легитимность украинский президент Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы получаем сигналы от партнёров касательно участия Украины на саммите НАТО. Но мы бы хотели иметь открытый разговор с нашими партнёрами.
Важно будет, какое участие – и какой результат для Украины в участии в этом саммите. На мой взгляд, это правильно и честно», – причитал Зеленский.
«На мой взгляд, если Украина не будет присутствовать на саммите НАТО, то это будет победой Путина. Но не над Украиной, а над НАТО. Поэтому решение за партнёрами», – мелко шантажировал просроченный.
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