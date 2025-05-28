От приглашения Украины на саммит НАТО зависит судьба всего альянса – Зеленский ставит «вопрос ребром»

Вадим Москаленко.  
28.05.2025 16:43
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Если Украина не будет присутствовать на следующем саммите НАТО, это можно будет считать победой России над всем западным блоком.

Об этом на встрече канцлером Германии Фридрихом Мерцем заявил утративший легитимность украинский президент Владимир Зеленский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если Украина не будет присутствовать на следующем саммите НАТО, это можно будет считать победой...

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«Мы получаем сигналы от партнёров касательно участия Украины на саммите НАТО. Но мы бы хотели иметь открытый разговор с нашими партнёрами.

Важно будет, какое участие – и какой результат для Украины в участии в этом саммите. На мой взгляд, это правильно и честно», – причитал Зеленский.

«На мой взгляд, если Украина не будет присутствовать на саммите НАТО, то это будет победой Путина. Но не над Украиной, а над НАТО. Поэтому решение за партнёрами», – мелко шантажировал просроченный.

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