От катастрофы экономика РФ куда дальше, чем европейская – экономист-иноагент

Игорь Шкапа.  
30.09.2025 17:49
  (Мск) , Киев
Просмотров: 281
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Экономика


В российской экономике есть проблемы, но она вполне устойчива.

Об этом в эфире видеоблога СМИ-иноагента «Сота» заявил бежавший в ЕС иноагент-экономист Дмитрий Некрасов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В российской экономике есть проблемы, но она вполне устойчива. Об этом в эфире видеоблога...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущий с надеждой спросил, действительно ли Россия в экономическом плане представляет собой «бумажного тигра», как заявил Дональд Трамп.

Либерал в ответ напомнил, что еще Барак Обама объявлял российскую экономику «разорванной в клочья», заметив, что на деле она находится в «достаточно устойчиво застойном состоянии».

«Расти некуда, падать не с чего. Это экономика постепенной деградации и нарастания социальных проблем, но от катастрофы она стоит гораздо дальше, чем большинство европейских экономик. Просто в силу того, что очень многие показатели гораздо более сбалансированы», – сказал иноагент.

По его мнению, на российскую экономическую устойчивость повлияло и то, что до этого копили деньги и не залезали в долги.

«И многое-многое другое. С точки зрения сбалансированности и устойчивости, экономика очень устойчива. Но это не значит, что мы будем жить лучше… ну, в смысле, россияне будут жить лучше. Это значит, что, скорее всего, резко катастрофического ухудшения не произойдёт, а развитие тоже маловероятно», – считает Некрасов.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить