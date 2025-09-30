От катастрофы экономика РФ куда дальше, чем европейская – экономист-иноагент

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В российской экономике есть проблемы, но она вполне устойчива.

Об этом в эфире видеоблога СМИ-иноагента «Сота» заявил бежавший в ЕС иноагент-экономист Дмитрий Некрасов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий с надеждой спросил, действительно ли Россия в экономическом плане представляет собой «бумажного тигра», как заявил Дональд Трамп.

Либерал в ответ напомнил, что еще Барак Обама объявлял российскую экономику «разорванной в клочья», заметив, что на деле она находится в «достаточно устойчиво застойном состоянии».

«Расти некуда, падать не с чего. Это экономика постепенной деградации и нарастания социальных проблем, но от катастрофы она стоит гораздо дальше, чем большинство европейских экономик. Просто в силу того, что очень многие показатели гораздо более сбалансированы», – сказал иноагент.

По его мнению, на российскую экономическую устойчивость повлияло и то, что до этого копили деньги и не залезали в долги.