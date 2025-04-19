Освобождение Олешни: под оккупантами на Курщине осталось одно село
Сегодня стало известно об освобождении от украинских оккупантов приграничного села Олешня в Курской области.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщило Минобороны РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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« Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Подразделениями группировки войск «Север» в ходе активных наступательных действий освобожден населенный пункт Олешня Курской области», – информирует российское оборонное ведомтсво.
Таким образом ВСУ продолжают удерживать лишь один населенный пункт на Курщине – село Горналь, на подступах к которому ведутся бои.
«МО РФ официально объявило Олешню освобожденным. Таким образом противник еще присутствует только в одном селе Курщины – Горнали. Да и там уже идут бои. А значит, скоро вся территория области будет от ВСУ очищена», – прогнозирует уроженец Сумщины, военный блогер и волонтер СВО Юрий Подоляка.
Западнее Олешни вдоль границы российская армия ранее заняла ряд населенных пунктов непосредственно в Сумской области,
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