Освобождение Олешни: под оккупантами на Курщине осталось одно село

Олег Кравцов.  
19.04.2025 13:27
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Курск, Россия, Украина


Сегодня стало известно об освобождении от украинских оккупантов приграничного села Олешня в Курской области.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщило Минобороны РФ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Сегодня стало известно об освобождении от украинских оккупантов приграничного села Олешня в Курской области....

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« Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. Подразделениями группировки войск «Север» в ходе активных наступательных действий освобожден населенный пункт Олешня Курской области», – информирует российское оборонное ведомтсво.

Таким образом ВСУ продолжают удерживать лишь один населенный пункт на Курщине – село Горналь, на подступах к которому ведутся бои.

«МО РФ официально объявило Олешню освобожденным. Таким образом противник еще присутствует только в одном селе Курщины – Горнали. Да и там уже идут бои. А значит, скоро вся территория области будет от ВСУ очищена», – прогнозирует уроженец Сумщины, военный блогер и волонтер СВО Юрий Подоляка.

Западнее Олешни вдоль границы российская армия ранее заняла ряд населенных пунктов непосредственно в Сумской области,

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