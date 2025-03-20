Оппозиция обнаружила акустические пушки у МВД Сербии. Те оправдываются

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Лидеры сербской прозападной Партия свободы и справедливости (ССП), представили документы, доказывающие, что руководство Сербии закупило семь американских звуковых устройств L-RAD 450 XL.

Они сообщили, что подали заявление на возбуждение уголовного дела по факту «терроризма» против президента Сербии Александра Вучича и правящей «Сербской прогрессивной партии», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Глава фракции ССП в Народной скупщине Мариника Тепич заявила на пресс-конференции, что у партии есть документ, который «доказывает, что режим Александра Вучича, Ивицы Дачича и Александра Вулина готовил насилие в отношении граждан 15 марта».

«Это показывает, что Министерство внутренних дел по его [Вучича] просьбе добивается закупки или приобретения звуковых пушек, в общей сложности 16 штук, для нападений на его собственных граждан, и в 2021 году оно заплатило за это 81 миллион динаров компании Romax Trade», – сказала Тепич.

Она заявила, что Министерство внутренних дел закупило семь устройств «L-RAD 450 XL», известных как «оружие для психологических и физических пыток граждан на демонстрациях, которые производят невыносимые звуки и вызывают дискомфорт и необратимые последствия для здоровья граждан», и назвала это «государственным терроризмом». Политик также показала фотографию полицейского транспортного джипа с установленным подобным звуковым устройством.

Лидер партии олигарх Драган Джилас заявил, что Партия свободы и справедливости возбудила уголовное дело против президента Сербии Александра Вучича и Сербской прогрессивной партии по статье «терроризм».

В свою очередь министр внутренних дел Ивица Дачич подтвердил, что МВД располагает устройствами «LRAD-450XL» и «LRAD-100X», но они используются только для оповещения или отправки звуковых сообщений во время больших скоплений людей. Он добавил, что автомобиль жандармерии, снятый оппозиционерами, стоял возле здания парламента с 9:00 до 23:45 и не двигался с места, само устройство никуда не перемещалось, а инцидент со «звуковой пушкой» произошёл в совсем другом месте города. Он продемонстрировал представителям СМИ, как работают ретрансляционные устройства.