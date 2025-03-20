Оппозиция обнаружила акустические пушки у МВД Сербии. Те оправдываются
Лидеры сербской прозападной Партия свободы и справедливости (ССП), представили документы, доказывающие, что руководство Сербии закупило семь американских звуковых устройств L-RAD 450 XL.
Они сообщили, что подали заявление на возбуждение уголовного дела по факту «терроризма» против президента Сербии Александра Вучича и правящей «Сербской прогрессивной партии», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Глава фракции ССП в Народной скупщине Мариника Тепич заявила на пресс-конференции, что у партии есть документ, который «доказывает, что режим Александра Вучича, Ивицы Дачича и Александра Вулина готовил насилие в отношении граждан 15 марта».
«Это показывает, что Министерство внутренних дел по его [Вучича] просьбе добивается закупки или приобретения звуковых пушек, в общей сложности 16 штук, для нападений на его собственных граждан, и в 2021 году оно заплатило за это 81 миллион динаров компании Romax Trade», – сказала Тепич.
Она заявила, что Министерство внутренних дел закупило семь устройств «L-RAD 450 XL», известных как «оружие для психологических и физических пыток граждан на демонстрациях, которые производят невыносимые звуки и вызывают дискомфорт и необратимые последствия для здоровья граждан», и назвала это «государственным терроризмом». Политик также показала фотографию полицейского транспортного джипа с установленным подобным звуковым устройством.
Лидер партии олигарх Драган Джилас заявил, что Партия свободы и справедливости возбудила уголовное дело против президента Сербии Александра Вучича и Сербской прогрессивной партии по статье «терроризм».
В свою очередь министр внутренних дел Ивица Дачич подтвердил, что МВД располагает устройствами «LRAD-450XL» и «LRAD-100X», но они используются только для оповещения или отправки звуковых сообщений во время больших скоплений людей. Он добавил, что автомобиль жандармерии, снятый оппозиционерами, стоял возле здания парламента с 9:00 до 23:45 и не двигался с места, само устройство никуда не перемещалось, а инцидент со «звуковой пушкой» произошёл в совсем другом месте города. Он продемонстрировал представителям СМИ, как работают ретрансляционные устройства.
«Мне жаль, что раз нам приходится опровергать позорную ложь, которую мы слышим каждый день. Полиция не заслужила такого обращения…. Она не применили практически никаких мер принуждения, на которые имеет право по закону. Так было и 15 марта: несмотря на огромные риски для безопасности, весь митинг прошел мирно», — заявил Дачич.
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