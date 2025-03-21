«Они над ним издеваются!» – поляки мечтают, что Трамп обидится на Путина
Дональд Трамп должен обидеться на Владимира Путина за «неуважение» – и возобновить поставки оружия Украине.
Об этом в интервью польскому каналу «World Talks» заявил эксперт по внешней политике Марк Тот, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Команда Трампа должна понимать, что Путин и подконтрольные ему СМИ постоянно высмеивают США и Трампа, в частности. И то, что его заставили ждать [телефонного разговора], кто знает, сколько времени это заняло, час или два. Было очевидно, что во время пресс-конференции, которую Путин проводил в прямом эфире в Москве, они высмеивали Трампа за то, что он ждал.
И я думаю, что это важно. Это важно с точки зрения имиджа. И если посмотреть на формулировки, которые использовали разные лидеры, то был еще один твит, в котором говорилось, что Трамп пытался дозвониться до Путина, а Путин не отвечал.
Так что это было издевательство, и я надеюсь, что команда Трампа это понимает, что это сигнал, что Путин считает, что он может диктовать Трампу условия переговоров, а не наоборот», – рассуждал Тот.
По мнению поляка, Трампу нужно обидеться – и возобновить военную помощь Украине.
«Трампу нужно вернуть контроль над ситуацией. Это тревожно, и я надеюсь, что команда Трампа это понимает.
Результаты разговора были не очень хорошими. И, к сожалению, эта пропаганда, особенно со стороны США, мне неприятно это говорить. Стивен Уиткофф, представитель США, говорит, что мы можем доверять Путину, что мы думаем, что он движется в правильном направлении, что он действует добросовестно. Я просто не верю в это.
Если посмотреть на суть разговора, то это выгодно только России – частичное прекращение огня в критический для Путина момент. Это будет победой для Путина.
Это должно быть справедливым. Прекращение огня на условиях России не будет долгосрочным!», – жаловался он.
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