«Они над ним издеваются!» – поляки мечтают, что Трамп обидится на Путина

Дональд Трамп должен обидеться на Владимира Путина за «неуважение» – и возобновить поставки оружия Украине.

Об этом в интервью польскому каналу «World Talks» заявил эксперт по внешней политике Марк Тот, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Команда Трампа должна понимать, что Путин и подконтрольные ему СМИ постоянно высмеивают США и Трампа, в частности. И то, что его заставили ждать [телефонного разговора], кто знает, сколько времени это заняло, час или два. Было очевидно, что во время пресс-конференции, которую Путин проводил в прямом эфире в Москве, они высмеивали Трампа за то, что он ждал.

И я думаю, что это важно. Это важно с точки зрения имиджа. И если посмотреть на формулировки, которые использовали разные лидеры, то был еще один твит, в котором говорилось, что Трамп пытался дозвониться до Путина, а Путин не отвечал.

Так что это было издевательство, и я надеюсь, что команда Трампа это понимает, что это сигнал, что Путин считает, что он может диктовать Трампу условия переговоров, а не наоборот», – рассуждал Тот.