«Охматдет» стал символом коррупции Зе-шайки – Гончаренко
Разрушенная год назад киевская больница Охматдет стала символом коррупции украинской власти.
Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат-порошенковец Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Скоро год, как был атакован Охматдет. К сожалению, когда украинцы все собрались, это стало символом единения народа. Но год спустя это стало символом небрежности власти и коррупции. До сих пор почти ничего не сделано. И вот сейчас нам сообщили, что тендер выиграла некая фирма «Риола-м». Мало того, что в этой фирме «Риола-м» капитал 375 гривен, и несколько бутылок, не знаю, воды.
Так эта фирма за последние 10 лет фигурировала в 10 уголовных производствах по хищению бюджетных средств, по неуплате налогов и так далее!» – возмутился Гончаренко.
Однако пытаясь оправдаться, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко проговорился, что всем там заправляет группа основных «инвесторов».
«На сегодняшний день разработана проектная документация восстановления основного корпуса, проведены тендерные процедуры на площадке Prozorro.
По вопросам самой компании, которая одержала победу. Мы создали Совет по восстановлению, в который были привлечены основные доноры, которые донатили средства на восстановление Охматдет, которые полностью контролируют все процессы, в том числе и смотрели, как происходили конкурсные процедуры», – сказал министр.
Напомним, что в Охматдет в прошлом году попала ракета украинской ПВО.
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