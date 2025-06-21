Разрушенная год назад киевская больница Охматдет стала символом коррупции украинской власти.

Об этом на заседании Верховной рады заявил депутат-порошенковец Алексей Гончаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Скоро год, как был атакован Охматдет. К сожалению, когда украинцы все собрались, это стало символом единения народа. Но год спустя это стало символом небрежности власти и коррупции. До сих пор почти ничего не сделано. И вот сейчас нам сообщили, что тендер выиграла некая фирма «Риола-м». Мало того, что в этой фирме «Риола-м» капитал 375 гривен, и несколько бутылок, не знаю, воды.

Так эта фирма за последние 10 лет фигурировала в 10 уголовных производствах по хищению бюджетных средств, по неуплате налогов и так далее!» – возмутился Гончаренко.