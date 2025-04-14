«Ограничение прав русскоязычных на Украине продиктовано нашими законами» – нацистка Ницой
Запрет русскоязычного контента и общения на родном языке в школах Украины не является дискриминацией.
Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявила украинская писательница-русофобка Лариса Ницой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На сайт Кабмина была подана петиция заблокировать песни на русском языке на стриминговых платформах Украины. Чтобы не дать возможность украинским «несвидомым» гражданам слушать московскую музыку. За 3 дня петиция набрала 28 тысяч из нужных 25 тысяч голосов.
Шмыгаль (премьер-министр) сказал, что нет законодательных оснований выполнить требование автора петиции. То есть, как видим, наше общество зрелое, «свидомое», знает, откуда угроза – и хочет себя защитить от этого. Шмыгаль сказал – нет государственных механизмов.
Значит, как землю продавать, а это запрещено Конституцией, они нашли, как ввести это на законодательном уровне, как оградить себя от москальской музыки – у них нет таких законодательных механизмов. А это посылы к «несвидомым» гражданам, что власть на вашей стороне», – возмущалась Ницой.
Она добавила, что это не один Шмыгаль такой.
«Несколько дней назад глава комитета образования Бабак (ещё один манкурт-вырожденец, янычара) заявил, что нельзя в школах запретить общение на языке агрессора, потому что это язык нацменьшинства, и в ЕС это может считаться дискриминацией. Внимание, может, а не считается. То есть, не получив никаких возражений от ЕС, он уже против. А мы же идём в ЕС, нам надо развивать на Украине москальский язык!
Но я хочу этому пану напомнить, Верховная рада проголосовала за изменения в законе о нацменьшинствах. И теперь в этом законодательстве есть прекрасная строчка, которая говорит о том, что нацменьшинство на Украине во время военного положения, если является представителем страны-агрессора, может быть ограничено в своих правах», – вещала бандеровка.
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