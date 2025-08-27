Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В украинской армии лишь пять процентов от общего количества хотят продолжения войны с Россией.

Об этом на канале «Политэксперт» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, офицер запаса Евгений Бекренев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Он не согласился с ведущим, который, ссылаясь на западные СМИ, сказал, что в России больше, чем на Украине, людей, которые заинтересованы в продолжении войны.

«Сказать, что в России их больше? Да я не уверен в этом, на самом деле. Потому что есть определённая прослойка, но они совершенно точно не большинство общества. Речь идёт о каких-то процентах», – сказал экс-каратель.

Он рассказал о царящих по этому поводу настроениях в ВСУ.