Одесские коммунальщики призывают платить долги, чтобы не отставать от Леси Украинки и Шевченко

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Так как повальная блокировка банковских карт за коммунальные долги не помогает решить ситуацию, а лишь могилизирует население бескровно, живодеры пытаются охмурять абонентов не кнутом, а пряником. Но как, Карл (Юнг)?!.

К примеру, одесские электросети решили покреативить на уровне «я у мамы дурачок». Вернее, совсем дурак. Безоговорочно так, конгруэнтно!

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Вот какую хрень стали присылать должникам одесские электросети.

«Шевченко бы передал показания заранее, потому что знал цену долгам».

«Франко воспользовался бы чат-ботом, потому что всегда поддерживал прогресс».

«Леся Украинка не ожидала бы последнего дня, ведь «без надежды надеялась», что вы тоже сделаете это вовремя!».

И так — с надерганными цитатами из разных украинских «творцов», которых и по сей день никто не знает — окромя слышанных в анекдотах и прочих рассказов а-ля «Рабинович напел».

Но все верно, конечно, ведь средний обыватель примерно так и живет… как Шевченко в крепостничестве.

Только дегенераты не успокоились и примерили на действительность уже не цитаты, а типа «как было бы сейчас».

«Чтоб не плакать, я показания передала», — озвучивают коммунальщики Лесю Украинку и прочих вечно стонущих упырей.

Судя по выбранным и додуманным фразам, эти патриоты нашли в Интернете хрестоматию для начальной украинской школы и, вероятно, по облегченной программе для нейроотличных воспитанников. Ничтоже сумняшеся приравняв современников к украинским жупелам, живущим в «злыднях», «хворобах», «смэртях», долгах, слезах и прочей «плынэ каче». И — что тоже достоверно — при лучинах!

И это все типа веселенько. И стимулирует к оплате.

Что странно, однако, когда в одесских школах преподавали Пушкина, долгов с населения в промышленных масштабах выбивать не приходилось — ни битой, ни судами, ни доведением до самоубийств, ни креативом слабоумных.

Да! И Шевченко перестал жить при лучине и узнал, что такое свечки, когда его Жуковский сотоварищи из крепостничества выкупили.

Такой вот «Ералаш». Все!