Им же реально сказать нечего! Казалось бы, всего за сутки — атака шахедов на город и двойной прилет баллистики в одну точку. Разрушены дома, есть погибшие… А пропаганда молчит, официальные версии случившегося сухи и невнятны.

Как заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба, «Искандер» попал в район одного из причалов Одесского морского порта. На тот момент на причале работали люди, происходила выгрузка металла с иностранного судна под флагом Сан-Томе и Принсипи. Количество раненых возросло до шести человек. Среди них — работники одного из портовых операторов, водитель. Еще двое — граждане Сирии, члены экипажа гражданского судна».

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Так себе подробности. Только их, настоящих, и быть не может, потому что народ уже истово интересуется — а что за металл там, в порту, грузили? Чушки, чапельники, банки с детским питанием? И главное, почему все эти «мирные металлические изделия» и злаки «для спасения стран Африки» потом так грандиозно детонируют?..

А ранеными иностранцами попросту прикрываются, подвергая и их жизни опасности своей бесконечной разгрузкой-загрузкой «зерновых терминалов» явно не с зерном.

А вдоль терминалов — дома, дома… жилые дома.

«Пушкинисты бросают баллистические ракеты по Одессе. Полный город людей, куча туристов, куча людей с детьми. Чтоб вам, оркам, пусто было навеки. Мы все равно все свое вернем и вам отомстим, черти», — пребывает в иллюзиях нацистка-пропагандистка Алена Балаба, внезапно озаботившаяся «людьми с детьми», но умалчивающая причины, по которым те — потенциальные смертники.

Еще о «человечности» подобной швали говорит тот факт, что нацисты радуются… тому, что в результате атак в Одессе пострадало здание Генерального консульства Китая. Оно прямо над портом расположено (как раз между жилыми домами), поэтому его постоянно корежит как от взрывных волн, так и от «героической работы ПВО».

Все началось с недипломатичного поста министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги:

«После массированной российской воздушной атаки на Украину мы обнаружили в Киеве компонент российско-иранского боевого беспилотника «Шахед-136»/«Герань-2», который был изготовлен в Китае и поставлен совсем недавно. Этой же ночью здание Генерального консульства Китая в Одессе получило незначительные повреждения в результате российских ударов по городу», — заявил Сибига и добавил, что произошедшее — это «ирония судьбы».

Повторюсь, здание дипмиссии подвергается разрушениям не впервые. Хотя ни разу с китайской стороны не следовало никаких комментариев. Зато дурачкам — радость: так, мол, и надо.

А уж «компоненты гераней», а то и визуально целые БПЛА, валяются по всему городу (ведь хорошо же ПВО работает) — как голубиный помет или обертки от мороженого с кондомами в «рагулий сезон». Граждане их подбирают и по домам растаскивают — говорят, начинка шибко дорогая. И действительно — скоро только такая валюта и останется. Будни оккупации.