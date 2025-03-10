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Украинская дипломатия при Владимире Зеленском деградировала настолько, что даже на организационном уровне приносит больше вреда стране, что очень тревожно накануне важных переговоров.

Об этом на канале «Politeka» заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, бывший боевик признанного террористическим в РФ нацистского полка «Азов», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я очень хотел бы, чтобы украинская делегация состояла из опытных, авторитетных практикующих дипломатов. Чтобы вот эти ребята – новые лица в коротких штанишках, остались дома, а разговор начали серьёзные дипломаты, которые умеют отстаивать национальные интересы и т.д. Пока мы знаем о том, что в делегацию будет входить Андрей Ермак, и всё… Я хочу просто сконцентрировать внимание зрителя на этой уличной идиотской дипломатии, которая вредит стране. Прилетает [вице-премьер] Свириденко. И я делаю вывод, что ни в МИД, ни у первого вице-премьера в команде нет дипломатов. Есть совершенные полные идиоты. В исламской стране госпожа Свириденко идёт на встречу с шейхами, принцами и т.д. в пиджаке на голое тело. Для этой страны – ну, на улице побить могут. Да, всё прошло, но осадочек-то остался. Почему никто не проконсультировал госпожу первого вице-премьера, что такие правила? Не надо паранджу одевать, но как-то поскромней надо быть», – возмущается Мосийчук.