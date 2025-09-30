Общественность стран НАТО взбунтуется, узнав о нашем уровне готовности к войне – экс-минобороны Британии

Необходимо общественность натовских стран доставать из тёпличных условий и привлекать ко всему спектру безопасности.

Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил экс-министр обороны Британии Бен Уоллес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Угрозы национальной безопасности в значительной степени принадлежат государству. Мы защищаем общественность в условиях секретности, мы не всегда рассказываем им, что происходит, отчасти для защиты разведданных, но также мы бережём их, и это позволяет политикам не принимать трудных решений.

Приведу пример. У большинства стран НАТО запасы боеприпасов засекречены. Это вполне логично. Вы же не хотите, чтобы ваши враги знали, что у вас закончились гранаты или что-то в этом роде. Но на самом деле, если бы общественность знала, каков наш статус или уровень готовности, или наши запасы боеприпасов – парламенты и общественность были бы возмущены. Так что очень удобно, что всё засекречено в сфере нацбезопасности», – сказал Уоллес.