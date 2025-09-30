Общественность стран НАТО взбунтуется, узнав о нашем уровне готовности к войне – экс-минобороны Британии

Константин Серпилин.  
30.09.2025 22:33
  (Мск) , Варшава
Просмотров: 139
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Необходимо общественность натовских стран доставать из тёпличных условий и привлекать ко всему спектру безопасности.

Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил экс-министр обороны Британии Бен Уоллес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Необходимо общественность натовских стран доставать из тёпличных условий и привлекать ко всему спектру безопасности....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Угрозы национальной безопасности в значительной степени принадлежат государству. Мы защищаем общественность в условиях секретности, мы не всегда рассказываем им, что происходит, отчасти для защиты разведданных, но также мы бережём их, и это позволяет политикам не принимать трудных решений.

Приведу пример. У большинства стран НАТО запасы боеприпасов засекречены. Это вполне логично. Вы же не хотите, чтобы ваши враги знали, что у вас закончились гранаты или что-то в этом роде. Но на самом деле, если бы общественность знала, каков наш статус или уровень готовности, или наши запасы боеприпасов – парламенты и общественность были бы возмущены. Так что очень удобно, что всё засекречено в сфере нацбезопасности», – сказал Уоллес.

«Если мы не скажем вам, что, например, русские взломали министерство А или министерство Б, или атаковали исландский банк, если бы это произошло, вы бы не волновались и не требовали бы, чтобы я что-то сократил в государственной политике, что сделало бы меня непопулярным, но потратил бы это на нашу безопасность.

И я думаю, что мы должны быть честны с общественностью в этом вопросе. …Я думаю, что первое, что нужно сделать – это привлечь общественность ко всему спектру безопасности», – предлагает британец.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить