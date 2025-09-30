Общественность стран НАТО взбунтуется, узнав о нашем уровне готовности к войне – экс-минобороны Британии
Необходимо общественность натовских стран доставать из тёпличных условий и привлекать ко всему спектру безопасности.
Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил экс-министр обороны Британии Бен Уоллес, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Угрозы национальной безопасности в значительной степени принадлежат государству. Мы защищаем общественность в условиях секретности, мы не всегда рассказываем им, что происходит, отчасти для защиты разведданных, но также мы бережём их, и это позволяет политикам не принимать трудных решений.
Приведу пример. У большинства стран НАТО запасы боеприпасов засекречены. Это вполне логично. Вы же не хотите, чтобы ваши враги знали, что у вас закончились гранаты или что-то в этом роде. Но на самом деле, если бы общественность знала, каков наш статус или уровень готовности, или наши запасы боеприпасов – парламенты и общественность были бы возмущены. Так что очень удобно, что всё засекречено в сфере нацбезопасности», – сказал Уоллес.
«Если мы не скажем вам, что, например, русские взломали министерство А или министерство Б, или атаковали исландский банк, если бы это произошло, вы бы не волновались и не требовали бы, чтобы я что-то сократил в государственной политике, что сделало бы меня непопулярным, но потратил бы это на нашу безопасность.
И я думаю, что мы должны быть честны с общественностью в этом вопросе. …Я думаю, что первое, что нужно сделать – это привлечь общественность ко всему спектру безопасности», – предлагает британец.
|Пн
|Вт
|Ср
|Чт
|Пт
|Сб
|Вс
|« Сентябрь
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: