«Обещаны миллионные премии». Лондон анонсирует атаку «кибервойск Украины»

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина готовится к кибератакам на Россию. Об этом сообщает украинская служба ВВС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Процесс, начавшийся почти четыре года назад, наконец подходит к концу. Украина приблизилась к созданию собственных кибервойск. Верховная рада 9 октября приняла за основу законопроект о создании нового рода войск в Украине – Киберсил. Еще до окончательного принятия документа в генштабе уже запустили соответствующие процессы», – пишет ВВС.

При этом на Украине уже давно действуют войска связи и кибербезопасности как отдельный род войск, которые, по крайней мере по документам, имеют те же функции, что и новая структура.

Один из авторов законопроекта, депутат от «Слуги народа» Александр Федиенко объясняет, что на самом деле эти роды войск будут выполнять принципиально разные задачи. Войска кибербезопасности будут защищать, а Киберсилы – атаковать.

«Ни один красивый и уникальный связист никогда не будет классным кибератакующим. Ни один классный киберзащитник никогда не будет классным кибератакующим. Поэтому в киберпространстве всегда есть нападающие и защитники. Во всем мире так», – говорит депутат.

А бывший руководитель отдела СБУ по борьбе с киберпреступностью Константин Корсун говорит, что с начала полномасштабной войны в Украине царила анархия в проведении киберопераций.

«Я помню март 2022 года, когда все айтишники и другие специалисты бросились участвовать в каких-то кибероперациях. Это все было абсолютно нескоординированно, абсолютно спонтанно», – вспоминает он.

В качестве примера он привел несколько случаев, когда одни группы хакеров срывали или мешали развертыванию операций другого украинского киберподразделения.

Кроме прочего, украинские Киберсилы смогут «привлекать к отдельным операциям не только сотрудников и служащих, но и гражданских хакеров».