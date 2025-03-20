Новый метод от ТЦК: украинских мужиков вылавливают под видом сексуальных девушек

Анатолий Лапин.  
20.03.2025 15:23
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Сюжет дня, Украина


Сотрудники ТЦК на Украине применяют хитрые ходы, чтобы поймать потенциальных штурмовиков.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил украинский военный эксперт, в прошлом член запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Сотрудники ТЦК на Украине применяют хитрые ходы, чтобы поймать потенциальных штурмовиков. Об этом в...

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«ТЦК будет использовать новые методы в моменте проведения работы. В данный момент используют даже социальные сети. То есть под видом знакомств с очаровательными, сексуально раскрепощенными девушками приглашают на свидания. Вместо девушек приезжают сотрудники ТЦК в балаклавах.

Сказать, что это инновационный подход? Ну, в определенной мере да. Как видим, ТЦК совершенствуют методы своей работы, уходят от так называемой «бусификации» и переходят непосредственно к решению адресной ситуации. То есть, работают четко по адресам, по конкретным персонажам и в дальнейшем я не исключаю нововведений со стороны представителей территориальных центров комплектации», – заявил Снегирев.

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