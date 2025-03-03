Никто и никогда не даст гарантий безопасности Украине – Арестович

Единственной гарантией безопасности Украине может быть обязательство США напрямую участвовать в войне против России, но этот сценарий невероятен.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Василия Голованова заявил находящийся за границей экс-советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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