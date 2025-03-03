Никто и никогда не даст гарантий безопасности Украине – Арестович

Анатолий Лапин.  
03.03.2025 13:22
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Единственной гарантией безопасности Украине может быть обязательство США напрямую участвовать в войне против России, но этот сценарий невероятен.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Василия Голованова заявил находящийся за границей экс-советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Единственной гарантией безопасности Украине может быть обязательство США напрямую участвовать в войне против России,...

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«Никто никогда не даст гарантии безопасности против России. Реальные гарантии безопасности против России только двух видов: разрушение России, – на это никто не пойдет. Второе – это готовность воевать за Украину против России, физически воевать. Таких гарантий не будет… Реальный предмет конфликта — это отсутствие гарантии безопасности, которую требует Зеленский, которую не может дать ни Трамп, ни Вэнс, ни Байден – никто, не будет никогда гарантии безопасности.

Вот что я предлагаю осознать соотечественникам, которые поделились на два лагеря, всем людям доброй воли. Гарантии безопасности невозможны в этой ситуации, их не будет никогда, ни при каких обстоятельствах. Ни вступление в НАТО не является такой гарантией, потому что не примут нас в НАТО, потому что сам факт вступления в НАТО и вызывает агрессию России. Ни вступления в ЕС, против чего Россия не возражает, не будет такой гарантией – если что, она будет воевать с государством ЕС. Ни вступление в европейскую армию не является гарантом такой безопасности», – заявил Арестович.

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